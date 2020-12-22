Tinkercad nedir? Tinkercad’ın kullanımı nasıldır?

3 boyutlu tasarım yapmak ve bu konu hakkında kendini geliştirmek isteyen kullanıcılara güvenli bir alan sağlayan Tinkercad’la yaratıcı düşüncelerinizi hayata geçirebilirsiniz. Sektörel çizimler, mimarlık tasarımları, eğitimsel tasarımlar gibi profesyonellik düzeyi yüksek olan içerikler hazırlamak için faydalanacağınız bu platform, kullanıcılarına bir takım özelleştirmeler sunar. Bunları kendi tarzınıza uygun şekilde kullanarak tasarımlarınızı şekillendirebilirsiniz. Tinkercad’da tasarım yapmak için programı illa bilgisayarınıza indirmenize gerek yoktur. İnternet sitesine girerek Tinkercad giriş işlemlerini yapabilirsiniz. Aktif internet bağlantısının olduğu her bir bilgisayar veya tablet üzerinden platforma girerek düşüncelerinizi hayata geçirecek tasarımlar yapabilir ve kaydedebilirsiniz. Tinkercad Ne İşe Yarar? İnternet tarayıcınız üzerinden giriş yaparak 3D tasarımlar yaparak kaydetmenizi sağlayan Tinkercad, birçok alanda kullanıcıların işine yarayan seçenekler sunar. Burada tasarım yapmak hiç de zor değildir. Birkaç adımı takip ederek ve yardımcı kontrolleri kullanarak tasarımlarınızı şekillendirebilirsiniz. Tinkercad indirmeye gerek duymadan kullanıcılarına hizmet veren bir platform olup internet bağlantısının olduğu her yerde tasarımlarla sizi buluşturur. Platforma girdiğinizde ana sayfadan “stard the editor” kısmına tıklayarak direk modelleme alanına geçebilirsiniz. Windows, Mac veya Linux işletim sistemine sahip olan bilgisayarların tarayıcıları üzerinden girilecek olan bu platform, herkesin kolaylıkla kullanabileceği 3D tasarım ve modelleme alanı sağlar. Rengarenk arayüzü ile kullanıcılara eğlenceli bir deneyim sunulur.

Tinkercad’ın Kullanımı Nasıldır? 3 boyutlu modelleme, mimarlık, mühendislik, tasarım gibi alanlarda sıklıkla kullanılır. Bu çalışmalar için çeşitli programlar kullanılır. Bunlar arasında yer alan Tinkercad nasıl kullanılır derseniz cevabı çok basittir. Online olarak kullanılan Tinkercad’dan faydalanmak için kendinize ücretsiz hesap açabilir, profilinizi özelleştirebilir ve tasarımlarınızı da kaydederek daha sonra tekrar inceleme imkanı elde edebilirsiniz. Tasarım yapmak isteyenlerin hesap oluşturmalarına gerek yoktur. Tinkercad’ı ilk açtığınızda karşınıza hareket ettirme konutlarını anlatan bir dönen merdiven çıkar. Platformu kendi başınıza kurcalayarak da öğrenebilirsiniz. Fakat bu dönen merdiven aynı zamanda minik bir eğitim verir. Aynı zamanda tasarım araçlarıyla neler yapabileceğinizi gösterir. Platformda yer alan minik oyunlarla tasarımlarla ilgili çok daha verimli bilgiler elde edebilirsiniz. Üye olmanız halinde hazırlamış olduğunuz tasarımları buradan paylaşarak diğer kullanıcıların görmesini sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda siz de onların paylaşmış olduğu tasarımlara göz atabilirsiniz. Bu sayede kendinizi tasarım konusunda daha da geliştirmeniz mümkün kılınır. 3D tasarımlarınızı, 3D yazıcılar aracılığıyla çıkarabilirsiniz. Bu sayede çizimleriniz sadece online’da kalmaz. Tinkercad’da tasarım yapmak için platformun geometrik şekillerinden faydalanabilirsiniz. Burada esas işlem bu şekilleri, hayalinizdeki tasarıma göre değiştirmenizden geçer. Yani basit hareketlerle ekleme çıkarma işlemleri yapabilirsiniz.