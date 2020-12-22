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Tinkercad nedir? Tinkercad’ın kullanımı nasıldır?

22.12.2020 11:21 | Son Güncelleme:
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Tinkercad nedir? Tinkercad’ın kullanımı nasıldır?

Tasarım yapmak ve bu konuda kendini geliştirmek isteyenlere bir kapı açan Tinkercad nedir? Firefox, Internet Explorer veya Chrome gibi tarayıcılar üzerinden 3 boyutlu şekilde modelleme yapmaya yarayan programa Tinkercad denir. Peki Tinkercad girişi nasıl yapılır? Detaylar yazımızda!

3 boyutlu tasarım yapmak ve bu konu hakkında kendini geliştirmek isteyen kullanıcılara güvenli bir alan sağlayan Tinkercad’la yaratıcı düşüncelerinizi hayata geçirebilirsiniz. Sektörel çizimler, mimarlık tasarımları, eğitimsel tasarımlar gibi profesyonellik düzeyi yüksek olan içerikler hazırlamak için faydalanacağınız bu platform, kullanıcılarına bir takım özelleştirmeler sunar. Bunları kendi tarzınıza uygun şekilde kullanarak tasarımlarınızı şekillendirebilirsiniz. Tinkercad’da tasarım yapmak için programı illa bilgisayarınıza indirmenize gerek yoktur. İnternet sitesine girerek Tinkercad giriş işlemlerini yapabilirsiniz. Aktif internet bağlantısının olduğu her bir bilgisayar veya tablet üzerinden platforma girerek düşüncelerinizi hayata geçirecek tasarımlar yapabilir ve kaydedebilirsiniz.

Tinkercad Ne İşe Yarar?

İnternet tarayıcınız üzerinden giriş yaparak 3D tasarımlar yaparak kaydetmenizi sağlayan Tinkercad, birçok alanda kullanıcıların işine yarayan seçenekler sunar. Burada tasarım yapmak hiç de zor değildir. Birkaç adımı takip ederek ve yardımcı kontrolleri kullanarak tasarımlarınızı şekillendirebilirsiniz. Tinkercad indirmeye gerek duymadan kullanıcılarına hizmet veren bir platform olup internet bağlantısının olduğu her yerde tasarımlarla sizi buluşturur. Platforma girdiğinizde ana sayfadan “stard the editor” kısmına tıklayarak direk modelleme alanına geçebilirsiniz. Windows, Mac veya Linux işletim sistemine sahip olan bilgisayarların tarayıcıları üzerinden girilecek olan bu platform, herkesin kolaylıkla kullanabileceği 3D tasarım ve modelleme alanı sağlar. Rengarenk arayüzü ile kullanıcılara eğlenceli bir deneyim sunulur.

Tinkercad’ın Kullanımı Nasıldır?

3 boyutlu modelleme, mimarlık, mühendislik, tasarım gibi alanlarda sıklıkla kullanılır. Bu çalışmalar için çeşitli programlar kullanılır. Bunlar arasında yer alan Tinkercad nasıl kullanılır derseniz cevabı çok basittir. Online olarak kullanılan Tinkercad’dan faydalanmak için kendinize ücretsiz hesap açabilir, profilinizi özelleştirebilir ve tasarımlarınızı da kaydederek daha sonra tekrar inceleme imkanı elde edebilirsiniz. Tasarım yapmak isteyenlerin hesap oluşturmalarına gerek yoktur. Tinkercad’ı ilk açtığınızda karşınıza hareket ettirme konutlarını anlatan bir dönen merdiven çıkar. Platformu kendi başınıza kurcalayarak da öğrenebilirsiniz. Fakat bu dönen merdiven aynı zamanda minik bir eğitim verir. Aynı zamanda tasarım araçlarıyla neler yapabileceğinizi gösterir. Platformda yer alan minik oyunlarla tasarımlarla ilgili çok daha verimli bilgiler elde edebilirsiniz. Üye olmanız halinde hazırlamış olduğunuz tasarımları buradan paylaşarak diğer kullanıcıların görmesini sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda siz de onların paylaşmış olduğu tasarımlara göz atabilirsiniz. Bu sayede kendinizi tasarım konusunda daha da geliştirmeniz mümkün kılınır. 3D tasarımlarınızı, 3D yazıcılar aracılığıyla çıkarabilirsiniz. Bu sayede çizimleriniz sadece online’da kalmaz. Tinkercad’da tasarım yapmak için platformun geometrik şekillerinden faydalanabilirsiniz. Burada esas işlem bu şekilleri, hayalinizdeki tasarıma göre değiştirmenizden geçer. Yani basit hareketlerle ekleme çıkarma işlemleri yapabilirsiniz.

Tinkercad’da Modelleme Oluşturmak İçin Hangi Aşamalardan Geçilir?

Kullanıcılara eğlenceli bir deneyim sunan Tinkercad, kaliteli düzenleme araçlarına sahip olan bir web editörü olarak da adlandırılır. Burada yapmış olduğunuz 3D modellemeleri 3D yazıcılar üzerinde baskı almak suretiyle çıkarabilir ve işinizde ya da projelerinizde de kullanabilirsiniz. Peki Tinkercad’da model oluşturmak için hangi aşamalardan geçilir. Bunu aşağıda yer alan adımlar takip ederek yapabilirsiniz;

  • İçinde bulunduğunuz alana bir nesne ekleyerek boyut ve konumlandırması üzerinde öznel ayarlamalar yapın.
  • Bu nesneyi daha da geliştirmek için yanına, altına yani herhangi bir kısmına farklı bir nesne ya da nesneleri ekleyerek “adjust” ayarlamalarını yapın.
  • Eklediğiniz bu nesneleri kendi tercihinize göre “hole” yani çıkarılan hale getirebilirsiniz.
  • En sonunda ise birleştirilen nesneleri gruplayarak işleminizi sonlandırabilirsiniz.

Grafik tasarımcılar, mimarlar ya da öğrenciler bu programı kullanarak basit çizimler yapabilir. Aynı zamanda sunumları daha kaliteli hale getirmek için görsel destekli yapmak isterseniz de Tinkercad size yardımcı olur. Platforma yeni başlayanlar arasındaysanız Tinkercad örneklerine göz atarak kendinize bir yön verebilirsiniz. Kullanıcılar burada isterse hazırlamış oldukları tasarımları paylaşarak diğer kullanıcıların da faydalanmasını sağlar. Bu sayede örnek havuzu oluşur.

Tasarımcılara Kolaylıklar Sunan Tincercad’ın Kullanışlı Özellikleri

Bilgisayara veya telefona indirmeye gerek kalmadan kullanıcılara tasarım yapma imkanı sunan Tinkercad, birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Bu özelliklerden faydalanarak dilediğiniz nesnenin modellemesini hazırlayabilirsiniz. Genel görünümü itibarıyla okul çağında herkesin rahatlıkla kullanabileceği bir platformdur. Tasarım yapmaya yeni başlayanlar için çizim aşamalarının görsellerle desteklenerek anlatıldığı “quest” yani “konuklar için” alan oldukça faydalıdır. Bu alanın haricinde platformun ilerleyişini anlatan birçok bölüm bulunur. Bu anlatımlardan faydalanarak platformun işleyişini kısa bir süre içerisinde kavrayabilirsiniz. Tinkercad kullanıcılarına birçok örnek sunar. 3 boyutlu modelleme, kaplama, canlandırma, aydınlatma, özel efektler gibi seçenekler bu örnekler arasında yer alır. Örneklerden faydalanarak çizimlerinizi daha da detaylı hale getirebilirsiniz. Reklam ajanslarında, mimarlar arasında, gazetelerde ve görsel medya alanlarında kullanıma uygun olan Tinkercad, örnek ürünler sayesinde kullanıcılarına tasarım konusunda yardımcı olur. Platformun en faydalı özellikleri arasında ilk başladığında eğitim programları sunuyor olmasıdır. Burada yer alan bilgilerle ilerleme kat edebilirsiniz. Çeşitli meslek alanlarında da yaygınlıkla kullanılan Tinkercad üzerinde gerçeğe yakın şekilde animasyon tasarlanabilir. Bu platformda yapılacak olan çalışmaları kariyeriniz içinde kullanabilirsiniz. 3D modelleme tasarımları hakkında detaylı bilgiler edinmek, ekstra efektlerden ve nesnelerden faydalanmak için ihtiyacınız olan özellikler Tinkercad’dır.

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