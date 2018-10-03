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'Tip 2 diyabet'ten cerrahi yöntemle kurtuldu

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.10.2018 12:23 | Son Güncelleme

KONTROLSÜZ diyabet sorunu bulunan ve uzun süre insülün kullanan; aynı zamanda obezite sorunu da yaşayan Yusuf Saylak (38), cerrahi yöntemle Tip 2 diyabet hastalığından kurtuldu.

'Tip 2 diyabet'ten cerrahi yöntemle kurtuldu

BURSA, (DHA)- KONTROLSÜZ diyabet sorunu bulunan ve uzun süre insülün kullanan; aynı zamanda obezite sorunu da yaşayan Yusuf Saylak (38), cerrahi yöntemle Tip 2 diyabet hastalığından kurtuldu. 163 kilo olan Saylak şimdi de aşırı kilolarından kurtulmak için gün sayıyor.
Yusuf Saylak, obezite ve Tip 2 diyabet rahatsızlığı ile Bursa Hayat Hastanesi'ne başvurdu. Saylak'ın ameliyat öncesi gerekli kontrolleri yapıldı. 163 kiloya kadar çıkan Saylak’ın cerrahi operasyonunu gerçekleştiren Bursa Hayat Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Evren Dilektaşlı, "Kontrolsüz diyabet olduğu için hastamıza obezite ve metabolik cerrahi operasyonu uyguladık. Bu operasyon son zamanlar sıklıkla kullanılmaya başlandı. Hem obeziteyi tedavi ederken, şeker ve tansiyon hastalığı gibi birçok metabolik hastalığı da eş zamanlı olarak tedavi edebilmektedir. Diyabet hastalığı, obezite ile birlikte her geçen gün çığ gibi artmaktadır. Hastamızda da kontrolsüz şekeri sebebiyle yaptığımız ameliyatla taburcu olduğu tarihten itibaren Tip2 diyabetin tedavisini sağlayarak, ilaçlarını tamamen kesmiş olarak eve taburcu edilmesini planlıyoruz. İlk aydan itibaren de şeker değerleri sağlıklı bir bireyin değerlerine ulaşacaktır" dedi.
'OBEZ HASTALARDA TİP 2 DİYABET ORANLARI ÇOK YÜKSEK'
Doç. Dr. Evren Dilektaşlı Tip 2 diyabetin cerrahi tedavisinin, son yıllarda güncel olan obezite cerrahisi hastalarındaki ameliyatla birlikte düzelen şeker değerleri sonrasında keşfedildiğini belirterek şunları söyledi:
"Diyabet Federasyonları, Dernekleri de; Tip 2 diyabetin cerahi olarak tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu son yıllarda kabul ettiler. Tip 2 diyabette mekanizma aslen insülinin az olması değil, insülin direncinin olmasıdır. İnsülin direnci ve sağlıklı bireylerde salgılanan bazı hormonların az salgılanmasıyla birlikte hastanın diyabeti gittikçe ağırlaşmaktadır. Özellikle obez hastalarda Tip 2 diyabet oranları çok yüksek. Ancak obez olmayan bireylerde de tip 2 diyabet görülebiliyor. Bağırsaklarda bizim ameliyatla, yaptığımız değişiklikler hormonal olarak aktif olması gereken bağırsakları tekrar aktive ediyor. Tip 2 diyabette hormon salgısı azalan bağırsaklardan ameliyat sonrası birçok hormonun salgılanmasıyla kan şekerinin düşmesi gerçekleşiyor. Bu ameliyatın etkili olmasının sebebi de budur. Hastanın bu operasyondan sonra kan şekerleri normal seyirlere düşüyor" diye konuştu.
Şeker hastalığından dolayı tedavi olmaya karar verdiğini belirten Saylak ise "Şu anda kendimi iyi hissediyorum. 163 kilo ile bu ameliyata girdim. İdeal kilom olan 80-90 kilolara ulaşmayı hedefliyorum" dedi.

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