Tip 2 şeker hastalığının cerrahi tedavisi mümkün

Günümüzde birçok insanda görülen şeker hastalığının tedavisi konusunda açıklamalarda bulunan Genel Cerrahi Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Kadir Yıldırım, "Şeker hastalığının tip 1 ve tip 2 olmak üzere belirgin iki tipi vardır. Tip 2 şeker hastalığının cerrahi tedavisinin mümkündür. Maalesef tip 1 şeker hastalarına cerrahi işlem yapılamamaktadır“ dedi.

Çağın en büyük sağlık sorunlarından biri olan şeker hastalığının tedavisi hakkında bilgi veren VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinden Dr. Öğr. Üyesi Kadir Yıldırım, Türkiye’de 11 milyona yakın kişinin şeker hastalığı ile mücadele ettiğini belirtti. Şeker hastalığının bir çok çeşidinin bulunduğu ifade eden Yıldırım, "Diyabet hastalığının en yaygın görüleni ve genellikle 35-40 yaş üzeri bireylerde ortaya çıkan türü Tip 2 diyabettir. Uzun süre yüksek seyreden kan şekerinin kardiyovasküler sistem, böbrekler ve gözler başta olmak üzere tüm vücutta kalıcı hasarlara yol açar" diye konuştu.

"Ağız kurulu önemli bir belirtti"

Diyabetin, pankreasın yeterli miktarda insülin üretememesi ya da ürettiği insülinin etkili bir şekilde kullanılamaması durumunda gelişen bir hastalık olduğunu söyleyen Yıldırım, “İnsülin, şekerin hücre içine girmesini ve hücrede glikojen olarak depolanmasını sağlar. Şeker hastası, yediği besinden kana geçen şekeri yani glukozu kullanamaz ve bu durumda kan şekeri düzeyi yükselir buna hiperglisemi denir. Hastalık genellikle ağız kuruması, sık idrara çıkma, halsizlik, kilo kaybı, çok su içme ve çok yemek yeme şeklinde belirtiler ile kendini gösterir” şeklinde konuştu.