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Tip 2 şeker hastalığının cerrahi tedavisi mümkün

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.09.2019 13:23 | Son Güncelleme

Günümüzde birçok insanda görülen şeker hastalığının tedavisi konusunda açıklamalarda bulunan Genel Cerrahi Uzm.

Tip 2 şeker hastalığının cerrahi tedavisi mümkün

Günümüzde birçok insanda görülen şeker hastalığının tedavisi konusunda açıklamalarda bulunan Genel Cerrahi Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Kadir Yıldırım, "Şeker hastalığının tip 1 ve tip 2 olmak üzere belirgin iki tipi vardır. Tip 2 şeker hastalığının cerrahi tedavisinin mümkündür. Maalesef tip 1 şeker hastalarına cerrahi işlem yapılamamaktadır“ dedi.
Çağın en büyük sağlık sorunlarından biri olan şeker hastalığının tedavisi hakkında bilgi veren VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinden Dr. Öğr. Üyesi Kadir Yıldırım, Türkiye’de 11 milyona yakın kişinin şeker hastalığı ile mücadele ettiğini belirtti. Şeker hastalığının bir çok çeşidinin bulunduğu ifade eden Yıldırım, "Diyabet hastalığının en yaygın görüleni ve genellikle 35-40 yaş üzeri bireylerde ortaya çıkan türü Tip 2 diyabettir. Uzun süre yüksek seyreden kan şekerinin kardiyovasküler sistem, böbrekler ve gözler başta olmak üzere tüm vücutta kalıcı hasarlara yol açar" diye konuştu.

"Ağız kurulu önemli bir belirtti"
Diyabetin, pankreasın yeterli miktarda insülin üretememesi ya da ürettiği insülinin etkili bir şekilde kullanılamaması durumunda gelişen bir hastalık olduğunu söyleyen Yıldırım, “İnsülin, şekerin hücre içine girmesini ve hücrede glikojen olarak depolanmasını sağlar. Şeker hastası, yediği besinden kana geçen şekeri yani glukozu kullanamaz ve bu durumda kan şekeri düzeyi yükselir buna hiperglisemi denir. Hastalık genellikle ağız kuruması, sık idrara çıkma, halsizlik, kilo kaybı, çok su içme ve çok yemek yeme şeklinde belirtiler ile kendini gösterir” şeklinde konuştu.

"Sadece Tip 2 diyabet hastalarına yapılabiliyor"
Şeker hastalığının tip 1 ve tip 2 şeklinde iki belirgin tipi olduğuna dikkat çeken Yıldırım, "Tip 1 şeker hastalığı insülinin pankreasta hiç üretilmediği ya da çok az üretildiği tiptir ve sıklıkla çocukluk ve gençlik döneminde görülür. Tip 2 şeker hastalığında ise vücut insülin üretmektedir ancak hücreler insüline direnç göstermektedir. Tip 2 şeker hastalığının cerrahi tedavisinin mümkündür. Tip 2 şeker hastalığının cerrahi tedavisinde başarı oranı oldukça yüksektir. Bu oran yüzde geçmektedir. Tabii ki bunun için uygun rezervin ve durumların olması gerekmektedir. Bu ameliyatlar için geç kalmamak oldukça önem arz etmektedir. Maalesef tip 1 şeker hastalarına bu cerrahi işlem yapılamamaktadır. Çünkü tip 1 hasta grubunda pankreasta insülin rezervi olmadığı için, bu ameliyat tip 2 hasta grubuna uygulanmaktadır" ifadelerini kullandı.

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