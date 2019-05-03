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Tıp alanındaki Uzmanlar Bakü’de bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 12:11 | Son Güncelleme

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 5.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 5. Azerbaycan-Alman-Türk Tıp Kongresi çalışmalarına başladı.
Azerbaycan’da sağlık sektörünün geliştirilmesine destek olunması amacıyla, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) destekleriyle 3-5 Mayıs’ta Bakü’de, "5. Azerbaycan-Alman-Türk Tıp Kongresi” ve “5. Bakü Uluslararası Tıp Workshop Günleri” düzenleniyor.
Türkiye, Azerbaycan, Almanya ve dünyanın farklı ülkelerinden sağlık uzmanlarının katılımıyla düzenlenen kongrenin açılışına Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, TİKA Bakü Program Koordinatörü Teoman Tiryaki, Azerbaycan Milletvekilleri, doktorlar, uzmanlar ve çok sayıda tıp sektöründe çalışan görevliler katıldı.
Bu kongrelerin Azerbaycan ve Türkiye’nin işbirliğini güzel bir şekilde yansıttığını vurgulayan Büyükelçi Erkan Özoral, “Biz Türkiye olarak, bağımsızlığını ilan ettiği ilk günden itibaren Azerbaycan’a her konuda destek vermeye başladık. Bu alanların başında da tıp sahası gelmektedir. Azerbaycan’ın tıp sahasında elde ettiği başarıları görmek, kaydettiği gelişimi görmek, biz bütün Türkler için gurur verici” ifadelerini kullandı.
Azerbaycan’da tıp sahasında önemli çalışmaların gerçekleştirildiğini ifade eden Azerbaycan Milletvekili Elman Nesirli, “Tıp sektöründe çok büyük çalışmalar yapılıyor. Son 15 yıl içinde 6 bin 400’den fazla hastan açıldı ve tamir edildi. Azerbaycan, Alman ve Türk uzmanlar bir araya gelerek, tıp sahasındaki problemlerin çözümlerini tartışacaklar. Bu çok önemli bir çalışmadır” diye konuştu.
25 yıldır proje faaliyetleri yürüttüklerini belirten TİKA Bakü Program Koordinatörü Teoman Tiryaki, “Sağlıktan eğitime, tarımdan kültürel işbirliğine, bir çok alanı kapsıyor. Bizim sağlık alanında geçmiş yıllardan bugüne kadar tecrübe paylaşım programları olsun, eğitim programları, tıbbi alanlarda gelişmeye destek sağlamak adına, birçok alanda destek veriyoruz” dedi.
5 Mayıs’a kadar devam edecek kongrede en güncel cerrahi, onkoloji, gastroenteroloji, radyoloji, jinekoloji, yoğun bakım ve tıbbın en önemli problemlerinden bazılarıyla ilgili olarak Almanya, Türkiye, İsviçre ve Avusturya Üniversite Kliniklerinden yaklaşık 20 tanınmış profesör bulunuyor.
Program boyunca, farklı ülkelerden uzmanlar ve katılımcılar arasında paralel görüşmeler ve bilgi alışverişinde bulunulacak. Kongrede 5. Bakü Uluslararası Tıp Eğitimi Günleri kapsamında laparoskopik ve açık cerrahi, jinekoloji, endoskopi, radyoloji, ultrasonografi ve başka alanlarda tıbbi eğitimler düzenlenecek.

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