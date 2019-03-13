Tıp Bayramı 100 yıl sonra aynı yerde kutlandı

İSTANBUL, (DHA) - 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bundan tam 100 yıl önce ilk kutlamanın gerçekleştiği yer olan Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane Külliyesi'nde bir etkinlik düzenlendi. Programa ev sahipliği yapan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "Bugün 100 yıl sonra aynı salonda, aynı duygularla, aynı inanç ve ruhla bayramımızı kutladık" dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane Külliyesi'nde '14 Mart Tıp Bayramı 100 yaşında' adlı etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek çok sayıda sağlık çalışanı ve Tıp öğrencisi katıldı. 100. yıl tanıtım filmiyle başlayan etkinlikte, öğrenci konseyi temsilcileri de konuşma yaptı.

"BİNAMIZ 100 YIL ÖNCEKİ HALİYLE YENİLENDİ"

Program sonrası DHA'nın sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Cevdet Erdöl, 14 Mart 1827'nin Türkiye'deki modern tıp eğitiminin başlangıç tarihi olduğunu belirtti. 14 Mart Tıp Bayramı'nın ilk defa Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane Külliyesi'nde kutlandığını vurgulayan Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "Bugün 100 yıl sonra aynı salonda, aynı duygularla, aynı inanç ve ruhla tıp bayramımızı kutladık. Gerçekten bu çok mutluluk verici. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle kurulan üniversitemiz bu binada konuşlandıktan sonra ilk yaptığımız bu binayı yeniden restore etmek amacıyla yola koyulmak oldu. İşte yaklaşık bir yılı aşkın bir zamandır yaptığımız gayretler sonucunda Tıp Bayramımız 100. yılına rastgelen bu günde bulunduğumuz Anatomi Salonu 100 yıl önceki gibi modernize edildi ve öğrencilerimizin kullanımına hazır hale getirildi. Salonumuzu da modernize ederek, tamamen elden geçirerek yüzüncü yılın anısına yaptığımız bu toplantıya hazır hale getirdik" diye konuştu.