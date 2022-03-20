Tıp Bayramı'nda doktora saldırdığı iddia edilmişti! Jandarma Uzman Çavuş hakkındaki tedbir kaldırıldı

14 Mart gecesi rahatsızlığı nedeniyle Yatağan Devlet Hastanesinden sevkli olarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen Uzman Jandarma Çavuş Ali A., burada Acil Serviste görevli doktor Tahir T. ile yaşanan arbede sonrası tedbiren görevden uzaklaştırılmıştı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan olay sonrası Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, Yatağan Kaymakamlığı Uzman Jandarma Çavuş Ali A.’yı tedbiren görevden uzaklaştırmıştı. Olayın üzerinden üç gün sonra hastane güvenlik kamera kayıtlarının ortaya çıkması sonrası Uzman Çavuş’un yaşanan olayda görevden uzaklaştırmayı gerektirecek bir davranışının olmadığı ortaya çıkınca görevden uzaklaştırmaya yönelik tedbir kaldırıldı.

Uzman Jandarma Çavuş Ali A.’nın ameliyat olması nedeniyle 10 gün raporlu olduğu ve rapor süresinin dolmasından sonra tekrar görevine başlayacağı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Uzman Çavuş Ali A.'nın 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktoru darp ettiği iddia edilmişti. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Ali A., sağlık çalışanlarının protestoları eşliğinde hastaneden taburcu olmuştu. Ancak daha sonra ortaya çıkan görüntülerde, doktorun önce kendisini ittiği belirlenmişti.

İHA

