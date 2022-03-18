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Tıp Bayramı'nda uzman çavuştan doktora saldırı iddiası! Görüntüler ortaya çıktı, doktor hakkında soruşturma başlatıldı

18.03.2022 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 14 Mart Tıp Bayramı'nda Uzman Çavuş A.A. (32) tarafından saldırıya uğradığını iddia edip şikayetçi olan Dr. Tahir Tarımer (26) ile ilgili görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde; Dr. Tarımer'in A.A.'nın peşinden gidip, ittiğinin belirlenmesi üzerine hakkında idari soruşturma başlatılıp suç duyurusunda bulunuldu. Uzman Çavuş A.A., olay sonrası tedavisinin ardından sağlık çalışanlarının sloganları arasında alkışla protesto edilerek taburcu olmuştu.

Tıp Bayramı'nda uzman çavuştan doktora saldırı iddiası! Görüntüler ortaya çıktı, doktor hakkında soruşturma başlatıldı

Yatağan Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş A.A., 14 Mart günü saat 23.00 sıralarında rahatsızlanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.A., burada yapılan müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. A.A., kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli Dr. Tahir Tarımer ile tartıştı. Olaya hastanenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Tarımer, tartışma sırasında A.A., tarafından darp edildiğini ileri sürdü. Vücudunda kızarıklık oluştuğunu ve gözlüğünün kırıldığını söyleyen Tarımer, darp raporu alıp, A.A.'dan şikayetçi oldu. A.A. da darp raporu aldı. Apandisit teşhisi koyulan A.A., ameliyat edildi.

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'İTİP, BOĞAZIMI SIKTI'

Dr. Tarımer, polisteki ifadesinde olay anını anlatırken, "Hasta, apandisit şüphesi ile Yatağan Devlet Hastanesi'nden sevk edildi. Ultrason çektirmek istediğini söyledi. Kendisine kan tahlili ve diğer tetkiklerin yapılmadan mümkün olmadığını anlattım. Evrakını alarak acil servisten ayrılmak istedi. Arkasından gidip, çıkış yapmasına izin vermedim. Sinirlenerek beni itip, boğazımı sıktı" dedi.

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PROTESTO EŞLİĞİNDE TABURCU OLDU, GÖZALTINA ALINDI

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki apandisit ameliyatının ardından, genel cerrahi servisinden taburcu edilen Uzman Çavuş A.A., sağlık çalışanlarının 'Sen şiddet, darp, hakaret ettin. Biz seni tedavi ettik, taburcu ediyoruz' sloganları arasında alkışla protesto edildi. Ekip aracına bindirilen A.A., ifadesi için Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü.

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YENİDEN RAHATSIZLANDI

Gözaltına alınan Uzman Çavuş A.A., polis merkezinde yeniden rahatsızlandı. İfadesi alınamayan A.A., apandisit operasyonu olduğu bölgede şiddetli ağrı şikayetiyle polis ekiplerince Menteşe İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanedeki tedavisinin ardından tekrar taburcu edilen A.A., polis ekiplerince tekrar Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü. A.A., burada asıl mağdurun kendisi olduğunu belirtip, ifadesinde, "Sağlık çalışanına hakaret etmedim, fiziki müdahalede bulunmadım. Kamuoyunda haksız bir şekilde linç edildim ve iftiraya uğradım. Bu nedenle doktordan şikayetçiyim" dedi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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BAŞSAVCIDAN AÇIKLAMA

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, tarafından olayın ardından yapılan açıklamada, "Kamu görevlisine hakaret, kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarını işlediği iddiasıyla yürütülen soruşturma sırasında, olay mahallinin güvenlik kamerası kayıtları getirtilerek ayrıntılı şekilde incelendi. Dosyadaki tüm delillerle birlikte değerlendirildiğinde, şüpheliye isnat olunan suçların vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumu, özellikle güvenlik kamerası kayıtları dikkate alınarak şüpheliye adli kontrol hükümlerinin uygulanması uygun görülmüştür. Söz konusu soruşturma titizlikle yürütülmektedir" denildi.

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PEŞİNDEN GİDİP İTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Gündem konusu olan olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırıya uğradığını ileri süren Dr. Tarımer'in, evrakını masadaki görevlilerden alarak ayrılmak isteyen Uzman Çavuş A.A.'nın peşinden gidip ittiği, bu sırada da kayıp düşmesi yer aldı.

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Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından hastane yönetimi Dr. Tarımer hakkında idari soruşturma başlattı. Öte yandan Uzman Çavuş A.A., Dr. Tarımer hakkında kendisine iftira attığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

(DHA)

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