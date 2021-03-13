Tıp Bayramı ne zaman? İşte Tıp Bayramı kutlama mesajları...

İlk defa 1919 senesinde düşman işgali altında kutlanan Tıp Bayramı, 1976 tarihinden beri 14 Mart gününü içine alan haftada kutlanmakta ve bu haftaya "Tıp Haftası" adı verilmektedir. Koronavirüs pandemisi sebebiyle canını dişine takarak çalışan bütün sağlık çalışanları için özel olan 14 Mart Tıp Bayramı, sadece doktorlar için değil hemşireler, sağlık personelleri, ambulans görevlileri, diş hekimleri için de aynı şekilde önemlidir.

TIP BAYRAMI NE ZAMAN?

Tıp Bayramı, her yıl mart ayının 14’ünde kutlanıyor. Bütün sağlık çalışanlarının günü olan Tıp Bayramı, bu yıl çok daha özel.

14 Mart 1827’de II. Mahmut döneminde “Tıphane – i Amire ve Cerrahhane – i Amire” ismiyle ilk cerrahhane kuruldu. Bu sebeple 14 Mart, Türkiye’de modern tıp eğitiminin başlangıcı olarak kabul edilerek “Tıp Bayramı” adı ile kutlanmaya başladı.

DÜNYADA TIP BAYRAMI

1976 tarihinden bugüne sadece 14 Mart değil, 14 Mart’ı içine alan bütün hafta “Tıp Haftası” olarak kabul edilmektedir.

Ülkemizdekine benzer kutlamalar, dünyanın birçok yerinde de farklı tarihlerde düzenlenmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde 30 Mart; Hindistan'da ise 1 Temmuz "Doktorlar Günü" olarak kutlanır.