Tıp Bayramı ne zaman? İşte Tıp Bayramı kutlama mesajları...

İlk defa 1919 senesinde düşman işgali altında kutlanan Tıp Bayramı, 1976 tarihinden beri 14 Mart gününü içine alan haftada kutlanmakta ve bu haftaya "Tıp Haftası" adı verilmektedir. Koronavirüs pandemisi sebebiyle canını dişine takarak çalışan bütün sağlık çalışanları için özel olan 14 Mart Tıp Bayramı, sadece doktorlar için değil hemşireler, sağlık personelleri, ambulans görevlileri, diş hekimleri için de aynı şekilde önemlidir.
Tıp Bayramı, her yıl mart ayının 14’ünde kutlanıyor. Bütün sağlık çalışanlarının günü olan Tıp Bayramı, bu yıl çok daha özel.
14 Mart 1827’de II. Mahmut döneminde “Tıphane – i Amire ve Cerrahhane – i Amire” ismiyle ilk cerrahhane kuruldu. Bu sebeple 14 Mart, Türkiye’de modern tıp eğitiminin başlangıcı olarak kabul edilerek “Tıp Bayramı” adı ile kutlanmaya başladı.
1976 tarihinden bugüne sadece 14 Mart değil, 14 Mart’ı içine alan bütün hafta “Tıp Haftası” olarak kabul edilmektedir.
Ülkemizdekine benzer kutlamalar, dünyanın birçok yerinde de farklı tarihlerde düzenlenmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde 30 Mart; Hindistan'da ise 1 Temmuz "Doktorlar Günü" olarak kutlanır.
"Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının yaşanmadığı günlerin tez zamanda gelmesi dileğiyle… 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun."
"Sağlıklı toplum olabilme yolunda var gücüyle çalışan, insanlığa nitelikli yaşam sunmayı amaç edinen, "ÖNCE İNSAN" ilkesi ile gece gündüz özveri ile çalışan tüm hekim arkadaşlarımızın, sağlık hizmetlerinin her alanında fedakarca çalışan tüm sağlık personelinin bayramını kutlar, mutluluklar dilerim."
"Ülkemizin her köşesinde, İnsan hayatının kutsallığından ödün vermeden, sonsuz sabır ve üstün gayret ile çalışan Tüm Sağlık çalışanlarımızın "14 Mart Tıp Bayramı" kutlu olsun."
"Tüm sağlık çalışanlarının ve sağlık personelinin 14 mart Tıp Bayramını içtenlikle kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dilerim."
"Karşılaştığınız türlü güçlüklere rağmen, kutsal mesleğinizin icrasında yurttaşlarımızın sağlık sorunlarının çözümüne yönelik insanüstü gayretiniz bizler için iftihar kaynağıdır. Bu vesileyle size minnet ve şükran duygularımı ifade etmeyi bir görev sayar, 14 Mart Tıp Bayramınızı içten duygularımla kutlarım."
"Beni Türk hekimlerine emanet edin. (Mustafa Kemal Atatürk)"