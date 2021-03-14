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Tıp Bayramı’nda sağlık çalışanlarına saldırı

14.03.2021 18:14 | Son Güncelleme:
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Ordu’da, 14 Mart Tıp Bayramı’nda, 112 Acil Servis ekiplerine saldıran alkollü şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.Olay, Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi’nde meydana geldi.

Ordu’da, 14 Mart Tıp Bayramı’nda, 112 Acil Servis ekiplerine saldıran alkollü şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Servis telefonu arayarak rahatsız olduğunu söyleyen S.G.G. isimli alkollü şahıs, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerine saldırdı. Durumun bildirilmesini üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, alkollü şahsı alarak, Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü. Saldırıya uğrayan ikisi kadın 112 Acil Servis ekibi 3 kişi de emniyette ifade verdi. Bu sırada polis ekipleri, alkollü şahsa sokağa çıkma yasağına uymadığı ve maske takmadığı için cezai işlem uyguladı.
Öte yandan olayın, pandemi sürecinde yoğun bir şekilde çalışan sağlık çalışanlarına, 14 Mart Tıp Bayramı’nda gerçekleşmesi ise tepkilere yol açtı.
Doktor raporunun ardından emniyete getirilen şahsın, işlemleri sürüyor.

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