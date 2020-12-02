Tıp dünyası anne ve rekortmen kızını konuşuyor: Aralarında 2 yaş var

ABD’nin Tennessee eyaletinde yaşayan Tina ve Benjamin Gibson, kızları Emma ve Molly ile tıp dünyasının gündemine oturdu. 5 yıl boyunca doğal yollardan çocuk sahibi olmak isteyen çift bir türlü isteklerine ulaşamadı.

Çocuk evlat edinmeyi düşünmeye başlayan çiftin ailesi, embriyo bağışından bahsederek Tina ve Benjamin’i Ulusal Embriyo Bağış Merkezi’ne (NEDC) yönlendirdi. İlk başta bu fikre sıcak bakmayan çift, daha sonra merkeze giderek doktorlardan bilgi aldı.

Kısa süre sonra embriyo transferi gerçekleşirken, Tina 24 yıl önce dondurulan embriyodan Kasım 2017’de Emma’yı dünyaya getirdi. Sağlıklı bir şekilde hayatını sürdüren Emma’ya bir kardeş isteyen çift yeniden merkezin yolunu tuttu. Embriyoların çift olarak dondurulduğunu öğrenen Tina ve Benjamin, diğer embriyodan bu yıl Ekim ayında bir çocuk sahibi daha oldu.

‘KAFADA OTURTMAK ÇOK ZOR’

Emma’nın kardeşine Molly adı verilirken, küçük kız bir rekora da imza attı. Molly, Ekim 1992’de dondurulduktan 28 yıl sonra dünyaya geldi. Bu canlı doğum gerçekleşen en uzun süre dondurulmuş embriyo olarak tıp literatürüne geçti.