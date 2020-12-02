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  4. Tıp dünyası anne ve rekortmen kızını konuşuyor: Aralarında 2 yaş var

Tıp dünyası anne ve rekortmen kızını konuşuyor: Aralarında 2 yaş var

02.12.2020 12:06 | Son Güncelleme:
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Tıp dünyası anne ve rekortmen kızını konuşuyor: Aralarında 2 yaş var

ABD'de 1992'de dondurulan embriyo sayesinde çocuk sahibi olan Tina ve Benjamin Gibson, aile olarak bir rekora da imza attı. Gibson'ların bebeği Molly, canlı doğumu gerçekleşen en uzun süre dondurulmuş embriyo olarak tıp literatürüne geçti. 29 yaşındaki anne ile kızı arasında teknik olarak iki yaş farkı var.

ABD’nin Tennessee eyaletinde yaşayan Tina ve Benjamin Gibson, kızları Emma ve Molly ile tıp dünyasının gündemine oturdu. 5 yıl boyunca doğal yollardan çocuk sahibi olmak isteyen çift bir türlü isteklerine ulaşamadı.

Çocuk evlat edinmeyi düşünmeye başlayan çiftin ailesi, embriyo bağışından bahsederek Tina ve Benjamin’i Ulusal Embriyo Bağış Merkezi’ne (NEDC) yönlendirdi. İlk başta bu fikre sıcak bakmayan çift, daha sonra merkeze giderek doktorlardan bilgi aldı.

Kısa süre sonra embriyo transferi gerçekleşirken, Tina 24 yıl önce dondurulan embriyodan Kasım 2017’de Emma’yı dünyaya getirdi. Sağlıklı bir şekilde hayatını sürdüren Emma’ya bir kardeş isteyen çift yeniden merkezin yolunu tuttu. Embriyoların çift olarak dondurulduğunu öğrenen Tina ve Benjamin, diğer embriyodan bu yıl Ekim ayında bir çocuk sahibi daha oldu.

‘KAFADA OTURTMAK ÇOK ZOR’

Emma’nın kardeşine Molly adı verilirken, küçük kız bir rekora da imza attı. Molly, Ekim 1992’de dondurulduktan 28 yıl sonra dünyaya geldi. Bu canlı doğum gerçekleşen en uzun süre dondurulmuş embriyo olarak tıp literatürüne geçti.

Molly rekorun yanı sıra annesiyle olan yaş farkıyla da ABD basınının dikkatini çekti. Dondurulduğu tarih düşünüldüğünde teknik olarak 27 yaşında olan Molly, 29 yaşındaki annesinden 2 yaş küçük. New York Post’a konuşan anne Tina, “Bunu kafada oturtmak oldukça zor. Ama Molly bizim küçük mucizemiz” dedi.

-396 DERECEDE SAKLANIYOR

Bağışçıların kimliğinin gizli olduğunu belirten NEDC’den Dr. Carol Sommerfelt, “Yıllar önce dondurulan bir embriyonun böyle güzel bir bebeğe dönüştüğünü görmek benim için bir ödül gibi. Bu sürecin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Embriyolar likit nitrojen tanklarında -396 derecede doğru şartlarda saklandığında, Molly’de gördüğümüz gibi 27 yıldan fazla hayatta kalabiliyor” dedi.


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