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Tıp dünyası bunu konuşuyor! İlk kez bir insana nakledildi

07.11.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de dikkat çeken bir gelişmeye imza atıldı. Laboratuvar ortamında üretilen kan, klinik çalışma kapsamında ilk kez bir insana nakledildi. Araştırmanın amacının kan bağışının yerini almak olmadığı, bağış yoluyla elde edilen kanın, aranan nitelikteki kana dönüştürüleceği üretim hattının oluşturulmasına çalışıldığı bildirildi.

Tıp dünyası bunu konuşuyor! İlk kez bir insana nakledildi

BBC'nin haberine göre, Bristol, Cambridge ve Londra'dan bilim insanları, ciğerlerden vücuda oksijen taşıyan kırmızı kan hücreleri üzerine odaklanan bir çalışma başlattı.

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İLK KEZ BİR İNSANA NAKLEDİLDİ

Bilim insanları, laboratuvarda üretilen kanı klinik çalışma kapsamında ilk kez bir insana nakletmeyi başardı.

Yapılan nakille laboratuvar ortamında üretilen kanın insan vücudundaki tepkilerinin radyoaktif maddeyle takip edileceği belirtildi.

"BAZI KAN GRUPLARI ÇOK NADİR"

Bristol Üniversitesinden Prof. Ashley Toye, bazı kan gruplarının çok çok nadir olduğuna işaret etti.

Kaynak: AA

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İngiltere kan

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