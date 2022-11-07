Tıp dünyası bunu konuşuyor! İlk kez bir insana nakledildi

BBC'nin haberine göre, Bristol, Cambridge ve Londra'dan bilim insanları, ciğerlerden vücuda oksijen taşıyan kırmızı kan hücreleri üzerine odaklanan bir çalışma başlattı.

İLK KEZ BİR İNSANA NAKLEDİLDİ

Bilim insanları, laboratuvarda üretilen kanı klinik çalışma kapsamında ilk kez bir insana nakletmeyi başardı.

Yapılan nakille laboratuvar ortamında üretilen kanın insan vücudundaki tepkilerinin radyoaktif maddeyle takip edileceği belirtildi.

"BAZI KAN GRUPLARI ÇOK NADİR"

Bristol Üniversitesinden Prof. Ashley Toye, bazı kan gruplarının çok çok nadir olduğuna işaret etti.

Kaynak: AA

