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Tıp dünyası İstanbul’da buluşuyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.09.2019 11:27 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığının ev sahipliğinde 29-31 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek 6.

Sağlık Bakanlığının ev sahipliğinde 29-31 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı’nın hazırlıkları devam ediyor. Kurultayda sunulacak bildiriler ve katılım için kayıtlar başladı.
Her yıl düzenlenen Türk Tıp Dünyası Kurultayı’nın bu yılki ana teması “Sağlıkta Biyoteknoloji Uygulamaları” olarak belirlendi. Metabolik hastalıklar, kişiselleştirilmiş tıp, ilaç ve aşı geliştirme konuları kurultayın odak noktalarını oluşturacak. 29 Ekim’de başlayacak jurultay, dünyanın birçok ülkesinden sağlık alanında küresel ve ulusal düzeyde başarılı çalışmalarda yer almış, patent ve ödül sahibi bilim adamları, sağlık bakanları, akademisyenler ve sağlık sektörü paydaşlarını bir araya getirecek. Kurultaya 20’ye yakın ülkeden bakan ve bakan yardımcısı düzeyinde katılımcı bekleniyor.
Biyoteknoloji alanında dünyaca ünlü bilim adamı ve Nobel ödüllerini veren İsveç Kraliyet Bilimler Akademi Üyesi Prof. Dr. Mathias Uhlen, diyabet alanında ünlü bilim adamları Prof. Dr. Ulf Smith, Prof. Dr. Matthias Blüher ve lipid metabolizması alanında ünlü bilim adamı Prof. Dr. Jan Boren kurultaya konuşmacı olarak katılıyor. Kurultay kapsamında ayrıca "Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri"nin üçüncüsü sahiplerini bulacak. Bilimsel araştırmalar ışığında şekillenecek değerlendirmeler ve yol haritası, kurultay sonunda bildiri olarak yayınlanacak.

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