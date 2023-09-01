Tıp dünyası şokta! Bir sabah uyandığında kendini yürüyemez halde buldu, yıllardır teşhis konamıyor

The Sun'ın haberine göre İngiltere'nin Chelmsford şehrinde yaşayan Sophia Moore, 13 yaşındayken bir sabah yürüme yeteneğini kaybetmiş olarak uyandı. Şimdilerde 23 yaşında olan ve halen hastalığına teşhis konamayan Sophia Moore, 10 yıldır yaşamını yatağa bağlı olarak geçiriyor. Akıllara durgunluk veren olay tıp dünyasını bile şaşkına çevirdi.

BİR SABAH UYANDIĞINDA YÜRÜYEMEDİ

Olay yaşandığında 13 yaşında olan küçük kız çocuğu Sophia Moore bir sabah sol kalçasında hissettiği şiddetli ağrı ile uyandı. Daha sonra yürüme yetisini kaybettiğini fark eden küçük kız ne yapacağını şaşırdı. 10 yıldır teşhis konamayan Sophia Moore yaşadığı ağrıların nedeninin bulunması için 9 ameliyat geçirdi. Ani hareket kaybının nedeni sır gibi kalan kız bacaklarını hareket ettiremiyor.

"DAYANILMAZ BİR AĞRI"

Şimdilerde 23 yaşında olan ve 10 yıldır yürüyemez haldeki Sophia Moore "İnanılmaz derecede ani oldu." diyerek olay hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Önceki gün annemle birlikte bir alışveriş merkezinde dolaşıp kıyafet deniyorduk ve her şey gayet yolunda görünüyordu. Geçmişte, ağrının aniden ortaya çıktığı ve her zaman oldukça hızlı geçtiği bir tür yaralanma yaşadığım olaylar yaşadım, bu yüzden ilk başta çok fazla endişelenmedim. Fakat geçmeyince annem beni fiziki muayeneye götürdü. Diğer insanlar gibi vücuduma güvenemiyorum ve bugün sürekli acı çekiyorum. Sol bacağıma dayanılmaz bir ağrı var. Bu yüzden yürüyemiyorum ve hareket etmek için koltuk değneklerine ihtiyacım var. Bunun neden böyle olduğunu kimse bilmiyor. Semptomlarım, Dans ve Spor Hekimliği Enstitüsü de dahil olmak üzere University College London Hastanesi'nde hala araştırılıyor; burada ağrımın kaynağını bulmaya ve ağrı düzeylerini azaltmaya yardımcı olacak bir yol bulmaya çalışıyorlar.

"ÇEŞİTLİ DUYGULAR YAŞADIM"

Hayatımın son 10 yılı boyunca çeşitli duygular yaşadım. Umutsuzdan umutluya, boyun eğmişten kararlıya, kırgından dayanıklıya, depresiften heyecanlıya, önemsizden kendine güvenen, korkandan kararlıya kadar çeşitlilik gösterirler.



