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Tıp dünyasında 'çığır açan' gelişme: Hastalığı tek bir saç teliyle tespit ediyor

08.01.2023 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hastalıkları erken teşhis etmek hastalığın tedavi sürecinin çok daha etkili ve iyi olmasını sağlayabiliyor. Tıp dünyası hastalıkları daha erken teşhis etmek için çeşitli uygulamalar deniyor. Son yapılan açıklamalara göre tek bir saç teliyle geç fark edilen hastalığı tespit etmek mümkün olabiliyor.

Tıp dünyasında 'çığır açan' gelişme: Hastalığı tek bir saç teliyle tespit ediyor

Genellikle doğumdan sonraki ilk iki yıl içerisinde anlaşılan otizm hastalığının geç fark edilmesi hem otizmli bireyde hem de ailesinde geri dönülmez sonuçlara sebep olabiliyor. Otizm, sosyal etkileşim ve iletişimde sorunlara sebep olan bir hastalık olduğu için bu hastalığı erken teşhis etmek hayati önem taşıyor. ABD’nin New York eyaletinde bulunan araştırma şirketi LinusBio, otistik çocuklarda daha yüksek olan kurşun ve alüminyum seviyeleri için tek bir saç telini analiz eden bir test geliştirdi.

TEST YÜZDE 81 DOĞRU TAHMİN EDİYOR

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Test, analiz için bir saç örneğinin bir laboratuvara gönderilmesini içeriyor. Yapılan çalışmada zamanın yüzde 81'inde otizmi doğru bir şekilde tahmin ettiği gösterildi. Bağımsız bilim adamları tarafından 'çığır açan' olarak tanımlandı ve şimdi Gıda ve İlaç İdaresi ( FDA ) tarafından hızla izleniyor.

TEST İÇİN BİR SANTİMETRE SAÇ YETERLİ

Durum için standart bir test olmadığı için doktorlar çocuğun gelişim geçmişine ve davranışına güvenmelidir. Ancak LinusBio adlı New York merkezli başlangıçtaki bilim adamları, yeni testlerinin kendi başına değil, diğer yöntemlerle birlikte kullanılması gerektiğini söyledi. Ancak teşhis penceresini kısaltmaya yardımcı olabileceği konusunda ısrar ediyorlar. Şirketin kurucu ortağı ve CEO'su Manish Arora, NBC News'e verdiği demeçte, "Yaklaşık bir santimetre saçla otizmin net ritmini tespit edebiliyoruz" dedi.

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SAÇTAKİ OTİZMLE BAĞLANTILI MADDELER KONTROL EDİLİYOR

"'Otizmle ilgili sorun, ortalama olarak dört yaşında teşhis edilmesidir. O zamana kadar, çok fazla beyin gelişimi zaten gerçekleşmektedir. Erken müdahaleyi mümkün kılmak istiyoruz." Test için, bilim adamları önce saçın yüzey tabakasını soymak için bir lazer kullanırlar. Ardından, her santimetre için 650 noktada ölçüm alan ikinci, daha güçlü bir lazer saç boyunca gezdirilir. Bu aynı zamanda ipliği plazmaya dönüştürür. Diğerlerinin yanı sıra kurşun, kadmiyum, arsenik, çinko ve bakır gibi metaller dahil olmak üzere otizmle bağlantılı maddeleri kontrol eder.

OTİSTİK ÇOCUKLARIN SAÇLARINDA METAL ORANI DAHA YÜKSEK

Önceki araştırmalar, otistik çocukların saçlarında üç temel metalin tümünün daha yüksek seviyelerini bulmuştur. Araştırmacılar, genetik faktörlerle veya çevredeki maddelere maruz kalmayla bağlantılı olabilse de, durumun neden böyle olduğundan emin değiller. Sonuçlar daha sonra otizmi gösteren kalıpları arayan bir bilgisayar programına beslenir. İsveç ve ABD'de yüzlerce kişi üzerinde yapılan çalışmalar kullanılarak geliştirilmiştir.

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394 VAKADA DOĞRU SONUÇ VERDİ

Bilim adamları, yöntemlerini yaklaşık bir aylıkken 220 Japon çocuktan toplanan saç telleri üzerinde test ettiler. Sonuçlar daha sonra, gençler yaklaşık dört yaşındayken tamamlanan otizmin klinik teşhisiyle karşılaştırıldı. Bilim adamları, testlerinin 394 vakada (toplamın yüzde 81'i) otizmi doğru bir şekilde tanımladığını buldular. Çocukların yüzde 96,4'ünde otizmi doğru bir şekilde tanımladı ve otizmi olmayan çocukların yüzde 75,4'üne doğru bir şekilde her şeyi açık verdi.

DAHA FAZLA ARAŞTIRMAYA İHTİYAÇ VAR

Sonuçlar Journal of Clinical Medicine'de yayınlandı ve geliştiriciler şu anda 2.000 kişiyi kapsayan yeni genişletilmiş bir çalışma üzerinde çalışıyorlar. Araştırmada yer almayan bilim insanları testin arkasına destek verdi ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

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OTİZM NEDİR?

Otizm, insanların doğuştan sahip olduğu bir şeydir ve bu da beyinlerinin diğer insanlardan farklı çalışmasına yol açar. Bu duruma sahip olanlar iletişim kurmakta zorlanabilirler, başkalarının nasıl düşündüğünü veya hissettiğini anlamakta zorlanabilirler veya alışılmadık durumlarda ve sosyal olaylarda endişelenebilir ve üzülebilirler.

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OTİZM NEDEN OLUR?

Çevresel ve genetik faktörlerin dahil olduğu düşünülse de, bilim adamları duruma neyin neden olduğu konusunda net değiller. İngiltere'nin sağlık servisi NHS, bunun kötü ebeveynlik, aşılar, beslenme veya enfeksiyondan kaynaklanmadığını söylüyor.
Tedavi, etkilenenlere nörolojik ve sosyal gelişimlerine yardımcı olacak planlar sağlamaya odaklanır.


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