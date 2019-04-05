Tıp eğitiminde gidişat tersine döndü

Tıp eğitimi için yılardır yurt dışına öğrenci gönderen Türkiye, artık bu durumu tersine çeviriyor. Sağlık Bakanlığınca başlatılan program çerçevesinde Türkiye’ye gelen ABD’li Kalp Damar Cerrahisi Asistanı Lillian Kang, tıp eğitimini geliştirmek için Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Doç. Dr. Taylan Adademir nezaretinde çalışmalar yürütüyor. Kang, Türkiye’deki tıp eğitiminin en az ABD’deki kadar yüksek standartlara sahip olduğunu dile getirdi.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türkiye’de sağlık eğitiminin dünya standardına çıkarılması noktasında öncü bir rol üstlendi. Hastane, Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan program çerçevesinde ABD’li tıpçılara eğitim vermeye başladı. Program kapsamında ABD’den Türkiye’ye eğitim almak üzere gelen ilk tıpçı olan ve hastanedeki çalışmalara katılan Kalp Damar Cerrahisi Asistanı Lillian Kang, Başhekim Prof. Dr. Kaan Kırali ve Doç. Dr. Taylan Adademir nezaretinde gözlemci olarak ameliyatlara giriyor. Programın ilerleyen süreçte devam ettirilmesi ve Türkiye’ye tıp eğitimi amacıyla gelen yabancı öğrencilerin sayısının arttırılması hedefleniyor.

“Standartlar en az ABD’deki kadar yüksek”

Türkiye’deki tıp eğitiminin geldiği noktanın ABD standartlarını yakaladığına dikkat çeken Lillian Kang, İHA’ya yaptığı açıklamada, “İleride iyi bir cerrah olmak isteyen bir kişi olarak eğitimimde farklı metotları görmenin ve farklı merkezleri ziyaret etmenin önemine inanıyorum. Türkiye’deki Sağlık Bakanlığı Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Hastanesi de en az Amerika’dakiler kadar yüksek standartlarda eğitim veren ve hem benzer, hem değişik cerrahi teknikleri uygulayan bir merkez. Ben böyle bir merkezi ziyaret etmenin eğitimim için çok mükemmel olacağını düşündüğümden buradayım. Türkiye’de iki tane çok etkilendiğim anı var. Aslında bir tanesi bugün sabah gerçekleşti. Kıdemli asistanlardan arkadaşımız Melike, 1 saat içinde hastayı tamamen ameliyata hazır hale getirecek kadar hızlı bir şekilde hazırlamıştı ve ortamda bir damla bile kan yoktu. Bu benim Amerika’da izlediğim sürenin neredeyse yarısı kadar. Buradaki asistan arkadaşların ve buradaki cerrahi eğitimin aslında ne kadar iyi olduğunu gösteren bir şey. Bir diğeri de daha önce ekokardiyografide kapağın başka bir yerinde problem olduğu söylenmesine rağmen Prof. Dr. Kaan Kırali kapağı eksplore ettiğinde kapaktaki sıkıntının orada olmadığını, başka bir bölgede olduğunu söyleyip tamamen ekokardiyografinin bize belirttiğinin dışında bir işlem yaptı ve ameliyat sonrası hasta tamamen sağlığına kavuşmuştu. Bu iki an benim için çok etkileyiciydi” ifadelerini kullandı.