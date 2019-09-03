Tıp fakülteleri içindeki en yüksek taban puan

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına az bir süre kaldı. Üniversiteler kontenjanlarını doldurdu. İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi (UTF) Türkiye’deki tüm tıp fakülteleri arasında 547,58 ile en yüksek taban puana sahip olduğunu açıkladı.

Üniversitelere kayıtlar 23 Ağustos’ta sona erdi. Üniversiteye giremeyen adaylar için ise ek tercih dönemi telaşı başladı.Bu dönemde İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi (UTF), Türkiye’deki tıp fakülteleri arasında en yüksek taban puanına (547,58) sahip tıp fakültesi oldu. Üniversite, 2016, 2017 ve 2018’deki birinciliğini sürdürdü. İngilizce tıp eğitimi veren üniversite 10 kişilik kontenjanını ilk 77’de olan öğrenciler arasından tamamladığını duyurdu.

Türkçe eğitim veren İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi ise 531,79 taban puanı ile tüm tıp fakülteleri arasında en üst sıralarda yer aldı. Tıp Fakültesinin tam burslu kontenjanları ilk 1000’e giren öğrenciler tarafından dolduruldu. Üniversite, 2018 yılında da Türkiye’deki bütün tıp fakülteleri arasında en yüksek tavan (562,95) ve taban (549,17) puanlara sahip tıp fakültesi olmuştu.

Ek tercih dönemi başlıyor

Aday öğrencilere üniversiteye yerleşmek için son bir şans veren Ek Tercih Dönemi 5 Eylül’de başlıyor. İstanbul Medipol Üniversitesinde lisans bölümleri arasından Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Mimarlık Türkçe ve İngilizce, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce), İnsan Kaynakları Yönetimi, Uluslararası Lojistik Yönetimi, İnşaat Mühendisliği Türkçe ve İngilizce, Ortez-Protez Sağlık Yönetimi Türkçe ve İngilizce, Sosyal Hizmet bölümlerin de aralarında olduğu bölümlerde ek kontenjanlar açıklandı.

Öğrenciler başvurularını 5-11 Eylül tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden yapabilecek.



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