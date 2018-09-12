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Tıp fakültesi birincisi TUS'ta da birinci oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 14:59 | Son Güncelleme

İÜ İstanbul Tıp Fakültesi dönem birincisi Hüseyin Can Yücel, TUS'ta tarihi bir puan ve net sayısına imza atarak Türkiye birinciliğini elde etti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Tıp Fakültesi dönem birincisi Hüseyin Can Yücel, Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda (TUS) da birinci oldu.

İstanbul Üniversitesi'nden (İÜ) yapılan açıklamaya göre, İstanbul Tıp Fakültesi 2018 mezunu ve fakülte birincisi Hüseyin Can Yücel, 15 bin doktorun girdiği TUS'ta tarihi bir puan ve net sayısına imza atarak Türkiye birincisi oldu.

Temel ve klinik olarak toplam 240 sorunun yer aldığı sınavda 14 yanlış, 225 doğru yapan Yücel, cerrahi bir branşı seçeceğini belirterek, tercihinin henüz netleşmediğini ifade etti.

Klinik testten 79.41 puan alan Hüseyin Can Yücel, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde ihtisasını yapacağını aktararak, "İstanbul Üniversitesi mensuplarına tüm katkılarından dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu ailenin mensubu olmaya devam edeceğim için onur duyuyorum." ifadeleri kullandı.

- "Bilimsel ve akademik çalışmalarında öğrencilerimizin yanındayız"

İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak da Hüseyin Can Yücel'in büyük bir başarıya imza attığını belirterek, "Umarım kendisi çalışmalarına üniversitemiz çatısı altında devam eder ve bu çatı altında bilime çok değerli katkılar sunar. Mezunlarımız ve mensuplarımız üniversitemizi her daim gururlandırmaya devam ediyor. İstanbul Üniversitesi olarak bilimsel ve akademik çalışmalar konusunda her zaman öğrencilerimizin yanındayız." değerlendirmesini yaptı.

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