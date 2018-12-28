Tıp Fakültesi Hastanesine giden yola önce tellerle çit çekti, sonra iş makinesiyle kapattı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin hizmete yeni açılan Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne giden yolu önce tel çitlerle kapatan arazi sahibi Ahmet Erdoğan bu kez de iş makinesiyle yolun tek şeridini trafiğe kapattı. Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin protokol koşullarını yerine getirmediği gerekçesiyle yolu kapattığını ifade etti. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi için 900 yatak kapasiteli yeni binası temmuz ayı içinde hizmete girdi. Ancak yol olarak kullanılan arsanın sahibi Ahmet Erdoğan, protokol koşullarının yerine getirilmediğini belirterek 4 Aralık günü tel çitlerle araziyi çevirdi. 1360 metrekare arsanın bir kısmından hastane yolu geçmesi için 2017 yılının Ekim ayında Konya Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzaladıklarını belirten Erdoğan, imzalanan protokolde yolun giriş kısmında bulunan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından etrafı tel örgülerle çevrilen arazide 'ticari faaliyet sürdürebilecek' maddesi konulduğunu ve bunun üzerine belirlenen kısma ticari faaliyette bulunmak için tek katlı bir bina yaptığını söyledi. Ahmet Erdoğan, binanın inşaatı devam ederken Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen kısımda ticari faaliyet yapılamayacağı yönünde kendisine ihtarname gönderildiğini, bunun üzerine avukatı aracılığıyla kendisinin de belediyeye protokol şartları yerine getirilmediği için ihtarname gönderdiğini ifade etti. Erdoğan, 4 defa ihtarname göndermesine rağmen yaptıkları girişimlerden cevap alamadığını ileri sürdü. MAHKEME: BELEDİYE PROTOKOL KOŞULLARINI YERİNE GETİRMELİ Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Ahmet Erdoğan ve miras sahibi kardeşlerine yönelik kamulaştırma davası açıldı. 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın gerekçeli kararı açıklandı. Mahkeme kararında, 'Her iki tarafın da anlaşma sağlamak üzere bir araya geldiği, ancak yapılan görüşme sonucu anlaşmanın sağlanamadığı, taşınmazın anılan nedenler dolayısıyla satın alınamayacağı, davacı Konya Büyükşehir Belediyesi'nin protokol hükümlerini yerine getirmekle yükümlü olduğu, belediyenin bu protokole uymak istememesi halinde ise yeni bir belediye encümen kararı ile Kamulaştırma Kanunu maddelerince, prosedürü işleterek yeniden kamulaştırma kararı verebilir. Davanın reddine karar verilmiştir' denildi. BU SEFERDE İŞ MAKİNASIYLA YOLU KAPATTI Daha önce tel çitlerle geçici bir süre yolu kapatan Ahmet Erdoğan, bu kez iş makinesiyle tıp fakültesi hastanesine giden yolun bir şeridini kapattı. Bir belediye görevlisinin gelmesini isteyen Erdoğan, bu isteğinin yerine gelmemesi üzerine iş makinesini yoldan kaldırmadı. Yol üzerinde polis ve zabıta ekipleri tarafından da önlemler alındı. Ahmet Erdoğan, herhangi bir yetkilinin gelmemesi durumunda iş makinesiyle yolu kazacağını ifade etti.

