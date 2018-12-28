HABER

Tıp Fakültesi Hastanesine giden yola önce tellerle çit çekti, sonra iş makinesiyle kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 19:16 | Son Güncelleme

KONYA'da, Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin hizmete yeni açılan Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne giden yolu önce tel çitlerle kapatan arazi sahibi Ahmet Erdoğan bu kez de iş makinesiyle yolun tek şeridini trafiğe kapattı.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin hizmete yeni açılan Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne giden yolu önce tel çitlerle kapatan arazi sahibi Ahmet Erdoğan bu kez de iş makinesiyle yolun tek şeridini trafiğe kapattı. Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin protokol koşullarını yerine getirmediği gerekçesiyle yolu kapattığını ifade etti. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi için 900 yatak kapasiteli yeni binası temmuz ayı içinde hizmete girdi. Ancak yol olarak kullanılan arsanın sahibi Ahmet Erdoğan, protokol koşullarının yerine getirilmediğini belirterek 4 Aralık günü tel çitlerle araziyi çevirdi. 1360 metrekare arsanın bir kısmından hastane yolu geçmesi için 2017 yılının Ekim ayında Konya Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzaladıklarını belirten Erdoğan, imzalanan protokolde yolun giriş kısmında bulunan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından etrafı tel örgülerle çevrilen arazide 'ticari faaliyet sürdürebilecek' maddesi konulduğunu ve bunun üzerine belirlenen kısma ticari faaliyette bulunmak için tek katlı bir bina yaptığını söyledi. Ahmet Erdoğan, binanın inşaatı devam ederken Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen kısımda ticari faaliyet yapılamayacağı yönünde kendisine ihtarname gönderildiğini, bunun üzerine avukatı aracılığıyla kendisinin de belediyeye protokol şartları yerine getirilmediği için ihtarname gönderdiğini ifade etti. Erdoğan, 4 defa ihtarname göndermesine rağmen yaptıkları girişimlerden cevap alamadığını ileri sürdü. MAHKEME: BELEDİYE PROTOKOL KOŞULLARINI YERİNE GETİRMELİ Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Ahmet Erdoğan ve miras sahibi kardeşlerine yönelik kamulaştırma davası açıldı. 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın gerekçeli kararı açıklandı. Mahkeme kararında, 'Her iki tarafın da anlaşma sağlamak üzere bir araya geldiği, ancak yapılan görüşme sonucu anlaşmanın sağlanamadığı, taşınmazın anılan nedenler dolayısıyla satın alınamayacağı, davacı Konya Büyükşehir Belediyesi'nin protokol hükümlerini yerine getirmekle yükümlü olduğu, belediyenin bu protokole uymak istememesi halinde ise yeni bir belediye encümen kararı ile Kamulaştırma Kanunu maddelerince, prosedürü işleterek yeniden kamulaştırma kararı verebilir. Davanın reddine karar verilmiştir' denildi. BU SEFERDE İŞ MAKİNASIYLA YOLU KAPATTI Daha önce tel çitlerle geçici bir süre yolu kapatan Ahmet Erdoğan, bu kez iş makinesiyle tıp fakültesi hastanesine giden yolun bir şeridini kapattı. Bir belediye görevlisinin gelmesini isteyen Erdoğan, bu isteğinin yerine gelmemesi üzerine iş makinesini yoldan kaldırmadı. Yol üzerinde polis ve zabıta ekipleri tarafından da önlemler alındı. Ahmet Erdoğan, herhangi bir yetkilinin gelmemesi durumunda iş makinesiyle yolu kazacağını ifade etti.

PARTNERSevgilisini 'seks robotu'na dönüştürmek için...Sevgilisini 'seks robotu'na dönüştürmek için...
Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş Münbiç açıklamasıMilli Savunma Bakanlığı'ndan flaş Münbiç açıklaması
2019'da hacca gidecek 80 bin kişi kura ile belirlendi2019'da hacca gidecek 80 bin kişi kura ile belirlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Sarı, Atatürk Havalimanında gözaltına alındı!

Mehmet Ali Sarı, Atatürk Havalimanında gözaltına alındı!

İmamoğlu görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum!

İmamoğlu görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum!

Reuters: YPG Menbiç'ten çekildi, Esad bayrak dikti

Reuters: YPG Menbiç'ten çekildi, Esad bayrak dikti

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

İzdivaç programlarının iç yüzünü anlattı

İzdivaç programlarının iç yüzünü anlattı

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor!

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş Münbiç açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş Münbiç açıklaması

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Vatandaşlar uyarıldı! Gümüşhane'de terör operasyonu başladı

Vatandaşlar uyarıldı, operasyon başladı!

Müjdat Gezen'den adli kontrol kararına itiraz!

Müjdat Gezen'den adli kontrol kararına itiraz!

Zonguldak'ta tarihi eser operasyonu

Zonguldak'ta tarihi eser operasyonu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Menbiç açıklaması: Uyarıyoruz!

MSB'den Menbiç açıklaması: Uyarıyoruz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.