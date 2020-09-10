Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Merve Mercan, 45 gün önce koronavirüs testi pozitif çıkınca, intörn olarak görev yaptığı fakülte hastanesinde tedaviye alındı. Tedavisinden 5 gün sonra da immün (bağışıklık) yetmezliği teşhisi kondu. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Merve Mercan, bugün sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine karşın yaşam mücadelesini kaybetti.

DEKAN PROF. DR. YAVUZ SELVİ'DEN MERVE MERCAN AÇIKLAMASI

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Selvi, Merve Mercan'ın aldığı yüksek puanlar nedeniyle onur öğrencisi olmaya hak kazandığını belirtti. Merve Mercan'ın 45 gün önce Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine tedavi altına alındığını hatırlatan Prof. Dr. Selvi, şunları söyledi:

''Merve’mizi kaybettik. Acımız çok büyük, tarif edilemez. Kelimelerle anlatılamaz. Sağlık camiası çok genç bir insanı kaybetti. Biz Merve'mizi kaybettik. Dönem 6 intörn öğrencimizdi. 45 gün önce 'Covid-19' pozitif olarak hastanemize yatırmıştık. Yatışından 5 gün sonra kendisinde immün yetmezliği tespit ettik. Bütün tedaviler en ince ayrıntısına kadar basamak basamak uygulandı. Yaklaşık 40 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Bu sabah kendisini kaybettik. Merve'miz çok çalışkan, çok saygın, yüksek puanları nedeniyle onur öğrencisi olmaya hak kazanmıştı. Bu süreçteki en acı kaybımız Merve'miz oldu. Bu süreçte ailesinin çok sabırlı, metanetli ve inançlı olduğun gördük. ''