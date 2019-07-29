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Tıp fakültesinden mezuniyet belgesini Kaçkar Dağı zirvesinde aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 19:03 | Son Güncelleme

RİZE Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan dağcı Ercan Sarak, diplomasını deniz seviyesinden 3 bin 937 metre yükseklikteki Kaçkar Dağı zirvesinde aldı.  Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi’nde eğitimini tamamlayan dağcı Ercan Sarak, askerlik görevi nedeniyle diploma törenine katılamadı.

Tıp fakültesinden mezuniyet belgesini Kaçkar Dağı zirvesinde aldı

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan dağcı Ercan Sarak, diplomasını deniz seviyesinden 3 bin 937 metre yükseklikteki Kaçkar Dağı zirvesinde aldı.
Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi’nde eğitimini tamamlayan dağcı Ercan Sarak, askerlik görevi nedeniyle diploma törenine katılamadı. Sarak, için deniz seviyesinden 3 bin 937 metre yükseklikteki Kaçkar Dağı zirvesinde mezuniyet töreni düzenlendi. Sarak ve hocalarından oluşan ekip, araçla Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavron Yaylası'na oradan 12 saat süren yaya yolculuk ve tımanışla zirveye ulaştı. Sarak, burada diplomasını RTEÜ Mikrobiyoloji ve İmmunoloji Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Zihni Acar Yazıcı'nın elinden aldı.
Yıllardır hayalini kurduğu Kaçkar tırmanışında diplomasını almanın mutluluğunu yaşadığını belirten Ercan Sarak, “İki hayalimden biri doktor olmak ve diğeri de Kaçkar dağı zirvesine çıkmaktı. Kavrun Yaylası'ndan 5 saat 30 dakika kuzey rotasından yürüdük ve tırmandık. Toplamda 12 saatten fazla yol aldık ve sonunda bana Kaçkar zirvede sıra dışı bir mezuniyet töreni düzenlendi. Aynı zamanda zirvede bayrağımızı gururla dalgalandırdık. Bu özel anı burada yaşamak beni çok mutlu etti” dedi.
Tıp fakültesi süresince eğitimini dört duvara sıkıştırmayıp, duvarın ardında da hayatın olduğunu söyleyen Sarak, "O hayata bizi hazırlayan tanıdığım en sıradışı, değerli hocam ve spor ekibimizin koçu olan aynı üniversitenin Mikrobiyoloji ve İmmunoloji Anabilim Dalı’nda Prof. Dr. Zihni Acar Yazıcı'nın ellerinden aldım. 3 bin 937 metrede mezuniyet belgemi almak tarifi mümkün olmayan bir duygu idi. Amacım, sporu yaşamımızın bir parçası haline getirerek sağlıklı yaşama teşvik ederek farkındalık yaratmak ve aynı zamanda kararlılıkla istedikten sonra hayallerinin önündeki tüm engellerin kalktığını göstermek" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Tıp fakültesinden mezuniyet belgesini Kaçkar Dağı zirvesinde aldıTıp fakültesinden mezuniyet belgesini Kaçkar Dağı zirvesinde aldıTıp fakültesinden mezuniyet belgesini Kaçkar Dağı zirvesinde aldı

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