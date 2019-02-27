HABER

Tıp Fakültesi’ne yarım milyonluk ameliyat mikroskobu

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.02.2019 10:14 | Son Güncelleme

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ameliyathanesinde kullanılmak üzere piyasa değeri yarım milyon TL’yi bulan gelişmiş bir mikroskop bağışladı.BUÜ Tıp Fakültesi yönetimi, mikrocerrahi ameliyatlarında kullanılmak üzere ameliyathanesine modern bir mikroskop kazandırdı.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ameliyathanesinde kullanılmak üzere piyasa değeri yarım milyon TL’yi bulan gelişmiş bir mikroskop bağışladı.
BUÜ Tıp Fakültesi yönetimi, mikrocerrahi ameliyatlarında kullanılmak üzere ameliyathanesine modern bir mikroskop kazandırdı. TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı ile yapılan görüşmelerin neticesinde hastaneye bir adet mikrocerrahi mikroskobu bağışlandı.
Ameliyathaneye koyulan ve ilk kullanımını hekimlerle birlikte yapan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, bağışı yapan Vakıf yöneticilerine teşekkür etti. Tüm mikrocerrahi ameliyatlarında bu mikroskobu kullanabileceklerini açıklayan Dekan Prof. Dr. Ekrem Kaya; “Aynı zamanda organ nakillerinde damarları birbirine bağlamak için kullanılacak olan bir alettir. Son derece gelişmiş bir mikroskoptur. Güncel piyasa değeri 500 bin TL’yi bulmaktadır. Bu aleti kullanan operatörün yanı sıra ameliyathanede bulunan tüm asistanlar ve öğrenciler yapılan işlemi mikroskoba bağlı ekranda aynı anda görebilmektedirler. Dolayısıyla hem hasta tedavi olabilmekte hem de eğitim aynı anda yapılmış olmaktadır. Bizlere bu cihazı bağışlayan TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı’nın tüm yöneticilerine, özellikle de bugün aramızda bulunan Vakfın Genel Müdürü Sayın Cengiz Yılmazyavuz’a çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Genel Müdürü Cengiz Yılmazyavuz ise Vakıf olarak bağış yapmaya ve tıp alanında gelişmelere öncülük etmeye gayret gösterdiklerini vurguladı. Yılmazyavuz, cihazın Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, cerrahlarına ve öğrencilerine hayırlı olması dileğinde bulundu.
Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Levent Özdemir de bağış yapan ve hastaneye destek olan herkese çok teşekkür etti. Fakültedeki cerrahların bu cihazın hakkını vereceğine inandığını kaydeden Özdemir, cihazın eğitim alanında da kullanılacak olmasından dolayı ayrıca mutlu olduklarını söyledi.

Tıp Fakültesi’ne yarım milyonluk ameliyat mikroskobu

Tıp Fakültesi’ne yarım milyonluk ameliyat mikroskobu

Tıp Fakültesi’ne yarım milyonluk ameliyat mikroskobu

Tıp Fakültesi’ne yarım milyonluk ameliyat mikroskobu

Tıp Fakültesi’ne yarım milyonluk ameliyat mikroskobu

Tıp Fakültesi’ne yarım milyonluk ameliyat mikroskobu

Tıp Fakültesi’ne yarım milyonluk ameliyat mikroskobu

Tıp Fakültesi’ne yarım milyonluk ameliyat mikroskobu

Tıp Fakültesi’ne yarım milyonluk ameliyat mikroskobu

Tıp Fakültesi’ne yarım milyonluk ameliyat mikroskobu

Tıp Fakültesi’ne yarım milyonluk ameliyat mikroskobu

Tıp Fakültesi’ne yarım milyonluk ameliyat mikroskobu

Tıp Fakültesi’ne yarım milyonluk ameliyat mikroskobu

Tıp Fakültesi’ne yarım milyonluk ameliyat mikroskobu

Tıp Fakültesi’ne yarım milyonluk ameliyat mikroskobu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Çöpten kağıt toplarken fark etti! Başkent'te kan donduran olay!

Çöpten kağıt toplarken fark etti! Başkent'te kan donduran olay!

Survivor 2019'a Sabriye damga vurdu!

Survivor 2019'a Sabriye damga vurdu!

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!

Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı'ndan 'salgın' açıklaması

Sağlık Bakanı'ndan 'salgın' açıklaması

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor! Avrupa'nın en büyüğü...

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Sağlık Bakanı: 41 ilaçta arz sıkıntısı bu hafta son bulacak

Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Propolis tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Bakan Selçuk duyurdu! SMA hastaları ilaçlarını bugünden itibaren alabilecek

İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.