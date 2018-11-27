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TİP Genel Başkanı Baş:

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.11.2018 16:04 | Son Güncelleme

"İşçi kardeşlerimiz sorunlarını, taleplerini ve seslerini duyuracak mecra bulamıyor"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, "İşçi kardeşlerimiz sorunlarını, taleplerini ve seslerini duyuracak mecra bulamıyor." dedi.

Baş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde tüm dünyada eylemlerin yapıldığını, Türkiye'de ise "polisin kadınlara gazla şiddet uygulandığını" öne sürdü.

Baskılara rağmen şiddete karşı sesini yükselten tüm kadınları selamladığını ifade eden Baş, şöyle konuştu:

"Türkiye'de sınıfsal uçurum ekonomik kriz ile birlikte derinleşiyor. Halkın yaşamını kolaylaştırmaktan sorumlu iktidar, insanların yaşamını cehenneme çevirdiği yetmiyormuş gibi bunun yarattığı haklı tepkiyi bastırmak için şiddeti ve elindeki devlet gücünü kullanmayı tercih ediyor. İşçi kardeşlerimiz sorunlarını, taleplerini ve seslerini duyuracak mecra bulamıyor. Emekçilerin haklı talepleri görmezden geliniyor. Yatağındaki tahta kurusundan şikayet eden işçiler terörist ilan ediliyor. Güneş balçıkla sıvanmaz, gerçeklerin üzerini örtmelerine izin veremeyiz. Türkiye'nin dört bir yanında direnen işçiler ve biz, direnen emekçilerin yoldaşları, gerçekleri her yerde olduğu gibi Mecliste de dile getirmeye devam edeceğiz."

Baş, kamuoyunda Mahalli İdareler Seçimlerinin konuşulmaya başlandığını, Türkiye İşçi Partisi'nin birtakım gerekçeler öne sürülerek seçimlere girebilmesinin engellendiğini ileri sürdü.

AK Parti'nin yenilgisi için her yerde görev alacaklarını belirten Baş, "Saray iktidarının ve AKP zihniyetinin yenilmesi için elimizden geleni yapacağız. Türkiye İşçi Partisi bu göreve odaklanacaktır. Tüm yurttaşlarımız ve siyasi partilerimizi de bu göreve uygun sorumlu bir tutum almaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

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Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü TBMM Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekil

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