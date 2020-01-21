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  4. TİP Genel Başkanı Baş:

TİP Genel Başkanı Baş:

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.01.2020 15:38 | Son Güncelleme

"Patronlar Avrupai bir yaşam sürsün diye işçiler yoksul Afrikalıların yaşadığı koşullara mahkum edilmek isteniyor"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, "Patronlar Avrupai bir yaşam sürsün diye işçiler yoksul Afrikalıların yaşadığı koşullara mahkum edilmek isteniyor." dedi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, metal sektörünün, ekonominin üçte birini oluşturduğunu, İstanbul Sanayi Odası rakamlarına göre 500 büyük sanayi kuruluşu içerisindeki en büyük 10 şirketin 9'unun metal sektöründe faaliyet gösterdiğini söyledi.

Metal patronlarının servetlerine servet katmaya devam ettiğini, işçilerin ise açlık, sefalet ve yoksulluk koşullarına mahkum bırakmak istediğini öne süren Baş, şöyle konuştu:

"İşçi temsilcisi sendikalar ile patron temsilcileri arasında uzun süredir toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyordu. Görüşmeler sonucunda uyuşmazlık tutanağı imzalandı. Sonuçta patron temsilcilerinin önerdiği yüzde 6,5 oranındaki komik zammın kabul edilmesi mümkün değil. Yapılan düzeltme ile yüzde 9'a çıktı ama önerilen zam oranı Türkiye'deki gerçekle en küçük paralellik taşımayan bir teklif olarak kabul ediliyor. Burada önemli gördüğümüz husus resmi enflasyon rakamının işçilere dayatılmak istenmesidir. İşçiler TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına zaten itibar etmiyorlar. Gerçek enflasyon ile TÜİK'in verdiği rakamlar arasındaki makasın çok büyük ölçüde açıldığını söyleyebiliriz."

Baş, iktidarın 'Kriz yok" dediğini ancak patronların "kriz var" söylemini savunduğunu ifade ederek, üretim ve satışta düşüş olduğunu ama patronların kar oranlarında en küçük bir azalma yaşanmadığını ileri sürdü.

Krizin işçileri vurduğunu, patronların ise kar etmeyi sürdürdüğünü savunan Baş, "İstanbul Sanayi Odası verilerine göre en büyük karı elde eden 1000 firmanın 378'i metal sektöründe. Bu firmaların yüzde 92'si 2018 yılını karla kapatmışlar. 2019 yılında da ciddi bir artış var ama işçiler ürettikleri değerden pay alamıyorlar. Yapılan araştırmalara göre en çok çalışan işçiler Türkiye'de. Toplam kardan en az payı alan işçiler de Türkiye'de. En az rapor kullanan işçiler de Türkiye'de. Metal sektörünü özetleyecek olursak patronlar Avrupai bir yaşam sürsün diye işçiler yoksul Afrikalıların yaşadığı koşullara mahkum edilmek isteniyor." ifadelerini kullandı.

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Erkan Baş metal sektörü Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı

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