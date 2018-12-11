TİP Genel Başkanı Erkan Baş:

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, "Parlamentoda bütün seslerin olabildiğince özgür biçimde kendisini ifade etmesinin olanaklarının yaratılmasını bekliyoruz." dedi.

Baş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, parlamentoda 9 siyasi partinin temsil edildiğini, TBMM İçtüzüğü'nün bu yeni gerçekliği gözardı etmeyecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Grubu olmayan siyasi partilerin söz hakkının neredeyse olmadığını ifade eden Baş, "Bizim öncelikli talebimiz, İçtüzük'ün yeni duruma uygun olarak revize edilmesi. Parlamentoda bütün seslerin olabildiğince özgür biçimde kendisini ifade etmesinin olanaklarının yaratılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

İşleyişte şahıslar adına söz alan milletvekillerinin de çoğunlukla grubu olan partilerin üyelerinden seçildiğini anlatan Baş, "Çoğulculuğu yansıtmak adına, şahıslar adına yapılacak konuşmaların öncelikli olarak bağımsız ve grubu olmayan milletvekillerine verilmesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.