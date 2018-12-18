TİP Genel Başkanı Erkan Baş:

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, "Bir ülkede eğer ücretli sömürü düzeni egemense halkın buna karşı direnme ve isyan etme hakkı, en temel haklardan biridir." dedi.

Baş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, emekçilerin sesini olabildiğince geniş kesimlere duyurmanın kendileri açısından önemli olduğunu belirtti.

Parlamentonun yoğun bir dönemden geçtiğini, TBMM Genel Kurulunda, 2019 yılı bütçe görüşmelerinin günlerdir sürdüğünü dile getiren Baş, kendisinin de halkın çıkarlarını korumak amacıyla bütçe tartışmalarında söz alarak düşüncelerini ifade ettiğini aktardı.

"AKP nasıl bir bütçe planladığını, ne istediğini anlatmak yerine, geride kalan dönemi kendisini eleştiren muhalefete yanıt üretmekle geçiriyor." diyen Baş, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçilmiş milletvekillerinin, atanmış bürokrat ve bakanlarının saray bütçesini savunmak için muhalefete saldırdığını ileri sürdü.

AK Parti'li milletvekillerinin, bütçenin nasıl geldiyse virgülüne bile dokunulmadan parlamentodan geçmesini istediğini savunan Baş, "Ülkemizde ne yazık ki el kaldırıp indirmekten başka hiçbir vasfı olmayan bir irade, özgür düşünceyi temsil etmek isteyenlerin, halkın çıkarlarını savunmak isteyenlerin üzerinde tahakküm kurmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.