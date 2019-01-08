HABER

TİP Genel Başkanı Erkan Baş:

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.01.2019 15:34 | Son Güncelleme

"Binali Yıldırım ve onunla birlikte davranan AKP zihniyeti, devleti AKP'nin çiftliği olarak görüyor"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, "Binali Yıldırım ve onunla birlikte davranan AKP zihniyeti, devleti AKP'nin çiftliği olarak görüyor. " dedi.

Baş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi Ticaret AŞ'ye (İZBAN) bağlı iş yerlerindeki grevin Cumhurbaşkanı kararı ile ertelendiğini anımsatarak, bunun yasaklama olduğunu savundu.

Alacaklarının verilmediğini iddia eden TOKİ işçilerinin de Meclisin önünde yapmak istedikleri basın açıklamasının polis müdahalesiyle engellendiğini anlatan Baş, bu işçilerin sesini duyurmaya devam edeceklerini söyledi.

Baş, bu uygulamaların hukuksuz olduğunu ve Türkiye'nin hukuksuzluğa sürüklendiğini iddia etti.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Binali Yıldırım'ın, TBMM Başkanlığından istifa etmeyeceğini açıkladığını anımsatan Baş, "Oku Cin Ali oku. Binali bak bu anayasa. Binali, anayasa oku. Binali, bu suç." ifadelerinin yazılı olduğu okuma fişleriyle, "TBMM Başkanı, Başkanvekilleri, üyesi bulundukları siyasi partinin veya parti grubunun Meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine, görevlerinin gereği olan haller dışında, Meclis tartışmalarına katılamazlar; Başkan ve oturumu yöneten Başkanvekili oy kullanamazlar." hükmünü içeren Anayasa'nın 94. maddesi metnini tahtaya astı.

Baş, "Türkiye'de ilginç bir dönemden geçiyoruz. Anayasadaki bu açık hükme rağmen Binali Yıldırım AK Parti'nin toplantılarına katıldı ve belediye başkan adayı olduğunu söyledi. Anayasa hükmü son derece açık. Ama gelin görün ki Binali Yıldırım ve onunla birlikte davranan AKP zihniyeti, devleti AKP'nin çiftliği olarak görüyor." diye konuştu.

Anayasaya aykırı birtakım eylemlerin rahat rahat hayata geçirildiğini iddia eden Baş, "Devletin en tepesindeki organlardan biri, yasamanın merkezi olan TBMM'de hukuksuzluk yapılıyorsa, hukuksuzluk fiilen meşru görülmeye başlanıyorsa ya da bizden meşru görülmesi bekleniyorsa bu ülkenin yurttaşları, işçileri, emekçileri, yoksul insanları ne yapsın? diye sordu.

PARTNERDenizin ortasında aşka geldiDenizin ortasında aşka geldi
Eren Erdem için mahkemeden yeni karar!Eren Erdem için mahkemeden yeni karar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
binali yıldırım Erkan Baş TIP

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı o isim ile yollarını ayırdı!

Acun Ilıcalı o isim ile yollarını ayırdı!

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Türkiye'yi ne Erdoğan ne de Bahçeli yönetiyor

Türkiye'yi ne Erdoğan ne de Bahçeli yönetiyor

Kredi kartı borçları yapılandırılıyor!

Kredi kartı borçları yapılandırılıyor!

Erdoğan'dan Deniz Çakır'a çok sert tepki!

Erdoğan'dan Deniz Çakır'a çok sert tepki!

Merve Kavakçı'nın kızı Cumhurbaşkanı Danışmanı oldu

Merve Kavakçı'nın kızı Cumhurbaşkanı Danışmanı oldu

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Erdoğan duyurdu: Çok önemli bir adım atıyoruz

Erdoğan duyurdu: Çok önemli bir adım atıyoruz

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

'Emir eri' savunması istifa getirdi

'Emir eri' savunması istifa getirdi

Meclis'te sert tepki: Giyin sarı yelek, siz çıkın

Meclis'te sert tepki: Giyin sarı yelek, siz çıkın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eren Erdem için mahkemeden son dakika kararı!

Eren Erdem için mahkemeden yeni karar!

'4 aydır yalvarıyoruz, yüzümüze bakan yok' deyip topluca istifa ettiler!

'Yalvarıyoruz, yüzümüze bakan yok' deyip topluca istifa ettiler!

'Erdoğan görüşmeyi kabul etmedi, Bolton Ankara'dan ayrıldı' denilmişti! Açıklama geldi

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

Erdoğan'dan Deniz Çakır'a çok sert tepki!

Erdoğan'dan Deniz Çakır'a çok sert tepki!

Bahçeli duyurdu: Ruh sağlığı yasası Meclis'e geliyor

Bahçeli 'içimi titreten cinayet' deyip duyurdu: Meclis'e geliyor

Özgür Özel'den flaş iddia: Türkiye'yi ne Erdoğan ne de Bahçeli yönetiyor!

Türkiye'yi ne Erdoğan ne de Bahçeli yönetiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.