TİP Genel Başkanı Erkan Baş:

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, "Yaşanan kent yağmaları, AKP dışında herkese bulaşan suçların bir ürünü gibi millete yansıtılıyor." dedi.

Baş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, işçi sağlığı ve güvenliği konusunda yaşanan ihlaller dolayısıyla ocak ayında Türkiye'de 155 işçinin hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Söz konusu kazaların dikkatle incelenmesi gerektiğini ifade eden Baş, "Bunlar tesadüfen gerçekleşmiş kazalar değil. İnsanlar 21. yüzyılda ısınmaya çalışırken hayatlarını kaybediyor. Meclise, bu kazaları gündeme alma çağrısı yapıyoruz. Meclis milyonlarca yoksulun yaşam koşullarıyla ilgilenmeli. Biz devrimciler yıllarca bu ülkede işçilerin kölelik koşulları altında çalışmasından şikayet ediyorduk. AKP iktidarında durum öyle bir hal aldıki insanlar köle şartlarında bile yaşayamaz halde." diye konuştu.

Baş, Türkiye'de sayısız sorun ve dertle karşı karşıya olunduğunu ancak bazı çevrelerce tek gündemin yerel seçimlermiş gibi gösterilmeye çalışıldığını iddia etti.