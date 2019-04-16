TİP Genel Başkanı Erkan Baş:

Seçimlerden birkaç ay önce AK Parti'nin teklifiyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerinin görev sürelerinin "dere geçilirken at değiştirilmez" denilerek uzatıldığını anımsatan Baş, bugün ise AK Parti'nin "Ya bizim dediğimizi yapacaksınız ya da sizi o derede boğacağız." diyerek YSK'yi baskı altına almaya çalıştığını savundu.

"31 Mart seçimleri, AKP'ye, saraya vurulmuş etkili bir halk tokadıdır." diyen Baş, iktidarın, yediği bu tokadın etkisiyle öfkeli ve saldırgan bir karakter kazandığını öne sürdü.

Seçimlerde, AK Parti'nin ağır yenilgi aldığını savunan Baş, halkın inatla sandığa sahip çıktığını ve AK Parti'nin sandık zaferlerine son noktayı koyduğunu iddia etti.

Seçimler öncesi Mecliste sahte seçmen iddialarıyla ilgili araştırma önergeleri verildiğini ancak AK Parti ve MHP tarafından bu iddiaların "seçimlerin güvenli" olduğu gerekçesiyle reddedildiğini ileri süren Baş, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın dün "seçimler murdar olmuştur" şeklinde açıklama yaptığını ifade etti. TİP Genel Başkanı Baş, "(Kedi uzanamadığı seçime murdar) dermiş. Binali Yıldırım, kazanamadığı seçimi murdar ilan etmekle biraz aceleci davranıyor. Türkiye halkları, 31 Mart'ta murdar olmuş hükümete, murdar olmuş AKP iktidarına yanıt verdi ve 'sizi tarihin çöplüğüne atmaya karar verdik' demiş oldu." diye konuştu.

YSK'nin haklarında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile işlem yapılmış olup 31 Mart seçimlerinde başkan seçilenlere mazbatalarını vermeme kararını da eleştiren Baş, YSK'nin esas olarak seçmeni kandırdığını öne sürdü. Baş, adayların "kazandıkları seçimin gasbedilmesi"nin kabul edilemez olduğunu savundu.

Seçimlerin sonuçlarının açık bir şekilde ortaya çıktığını dile getiren Baş, AK Parti'nin yenilgiyi kabul etmesi gerektiğini söyledi.

