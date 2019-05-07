TİP Genel Başkanı Erkan Baş:

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, "YSK'nin aldığı karar vicdansız ve hukukusuz bir karardır. İktidarın güdümünde olan YSK adaletsiz, hukuk dışı ve faşizan bir karara imza atmıştır." dedi.

Baş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etmesine ilişkin görüşlerini dile getirdi.

"AK Parti'nin YSK ile iş birliği yaparak halkın iradesini gasbettiğini" öne süren Baş, "Ülkemizin içine düştüğü bu durum nedeniyle çok üzüntülüyüz ama bilinsin ki öfkemiz üzüntümüzden daha büyüktür. Yargı organları diktatörün katibine dönüştürülmüştür. AKP'nin temsilcisi tarafından açıklanan karar bir paçavradan ibarettir." diye konuştu.

Erkan Baş, YSK'nin aldığı kararın siyasi bir karar olduğunu ve mahkeme kararlarında geçen 'Türk milleti adına' ibaresinin bu kararla ortadan kalktığını ileri sürdü. Baş, YSK'nin aldığı karar vicdansız ve hukukusuz bir karardır. İktidarın güdümünde olan YSK adaletsiz, hukuk dışı ve faşizan bir karara imza atmıştır." ifadelerini kullandı.

