Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararına ilişkin, "Seçmenin kararı yok sayılarak darbe yapılmıştır. Halkın iradesi gasbedilmiştir. Bunun unutulmasına izin vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında yoksullaşmanın Türkiye'nin hiç değişmeyen gündemi olarak varlığını koruduğunu ve Türkiye'nin birçok yerinde işçilerin emeklerinin hakkını almak ve uğradıkları haksızlıkları ortadan kaldırmak için mücadelelerini sürdürdüğün belirtti.

Son 5 ayda 5 işçinin yaşamına son verdiğini ifade eden Erkan Baş, işçilerin kendilerini kimsesiz ve yalnız hissetmemelerini ve her zaman onların yanında olacaklarını dile getirdi.

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Üç partinin genel başkanlarının da aralarında bulunduğu 25 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 44 fezlekenin Meclise sevkedildiğini anımsatan Baş, "Bizi böyle sindirebileceklerini ve tehditleri karşısında geri adım atacağımızı sanıyorlarsa yanılıyorlar. Bu ülkede eşitliği savunmaya devam devam edeceğiz ve iktidarın bu teskere hamlesine karşı 'hodri meydan' diyoruz." diye konuştu.