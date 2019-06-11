TİP Genel Başkanı Erkan Baş:

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, "Türkiye için bir gelecek kurulacaksa önce AKP'den kurtulmak lazım. Biz bu amaçla üzerimize düşen sorumluluğu üstleneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında iş kazalarına değinerek, "Geçtiğimiz mayıs ayında 163 işçi, iş cinayetinde hayatını kaybetti. 2018 yılında 67 çocuğu iş cinayetine kurban ettik. Bunların bir kısmı da 14 yaşından küçüktü." dedi.

Türkiye'de işçi ve emekçilere karşı saldırı ve haksızlıkların her geçen gün arttığını ileri süren Baş, işçi ve emekçilerin ancak sınıf bilinci ve dayanışması ile mücadele ederek, başarılı olabileceğini belirtti.

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi

Erkan Baş, tekrarlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonuçlarının merakla beklendiğine dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Artık medya manipülasyonlarına, yalana, talana karnımız tok. Bunu her yerde görüyoruz. Türkiye halkı AKP'ye 'bizi teslim alamayacaksınız' diyor. İster İçişleri Bakanı halkı tehdit etsin, isterse Kürt emekçilerine şirin gözükmeye çalışsınlar ne yapıyorlarsa yapsınlar. Yalancının mumunun yatsıya kadar yandığı dönemi yaşıyoruz artık. AKP İstanbul'u kaybetmişti, bir kez daha kaybedecek. Türkiye için bir gelecek kurulacaksa önce AKP'den kurtulmak lazım. Biz bu amaçla üzerimize düşen sorumluluğu üstleneceğiz. Bu seçimle sadece AKP kaybetmiş olmayacak bununla birlikte bu ülkede ekmeğini alın teri ile kazanan emekçiler ve onurlu vatandaşlar da kazanmış olacak."

Erkan Baş, Meclis çalışmalarında grubu olmayan partiler ile bağımsız milletvekillerinin düşüncelerini rahat ifade edemediklerini, bunun için de yeni bir içtüzük teklifi hazırladıklarını ve bu teklifi Meclis Başkanlığına sunacaklarını kaydetti.

