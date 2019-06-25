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TİP Genel Başkanı Erkan Baş:

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2019 15:43 | Son Güncelleme

"AKP'nin kaybı İstanbul değil, Türkiye olmuştur"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, "AKP'nin kaybı İstanbul değil, Türkiye olmuştur." dedi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tekrarlanan İstanbul seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin Türkiye tarihinin en önemli seçimi olduğunu öne süren Baş, tek bir ilde yapılan seçimin referandum mahiyeti kazandığını savundu.

Ülkeyi tek başına yönetmeye çalışan iradeye karşı İstanbul halkının gereken cevabı verdiğini ileri süren Baş, şunları söyledi:

"Bu iktidar döneminde ülkemiz ikiye bölünmüştür. Onlar zengin, biz fakir olmuşuzdur. Onlar paraya yaslandı, biz emekçiye güvendik ve onlar kaybetti, biz kazanıyoruz. Bunların sonu da farklı olmayacaktır. 23 Haziran seçimleri bize bunu göstermiştir. AKP'nin kaybı İstanbul değil, Türkiye olmuştur. Şimdi mücadelenin yoğunlaşacağı yeni bir evreye girilmiştir. AKP'nin halka düşmanlıktan, zenginlere hizmet etmekten vazgeçeceğini düşünmüyoruz. Kuşkusuz yeni yollar deneyeceklerdir. Halkı baskı ve zorbalıkla sindirmeye çalışacaklar ve biz buna asla izin vermeyeceğiz. Patronların çıkarlarına hizmet eden hiç kimse halka hizmet edemez."

Baş, "Türkiye'deki en büyük halk isyanlarından birisinin de Gezi olayları" olduğunu savundu.

Ağaca sahip çıkmak için başlayan ve yurdun her yerine yayılan Gezi olaylarının bir davaya konu edildiğini ve bu davanın ilk duruşmasının Silivri'de gerçekleştirildiğini aktaran Baş, "10 binlerce insanın parçası olduğu bu büyük halk hareketi yargılama konusu olamaz. Bizler adına hakim karşısında Gezi'yi savunan arkadaşlarımızı buradan selamlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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