Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, çalışan kadınlarla ilgili Meclise verdikleri kanun teklifinde, "doğum sonrası ücretsiz iznin 24 haftaya çıkartılması" gerektiğine yer verdiklerini bildirdi.

Baş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin dört bir yanında işçilerin haklarını aramaya devam ettiğini ifade ederek, geçen cumartesi günü, bir firmada faaliyet gösteren ve maaşlarını alamadıkları için eylem yapan işçileri dinlediğini belirtti.

Ortada bir haksızlık ve adaletsizliğin olduğunu savunan Baş, "Patrona ve patron temsilcilerine sesleniyoruz; bu işçileri oyalamaktan vazgeçin." diye konuştu.

Erkan Baş, TBMM Genel Kurulunda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla özel oturum yapıldığını hatırlatarak, darbe girişiminin üzerinden geçen 3 yılda, ülkedeki gelişmeleri aktardı.

"Türkiye'de iktidarın FETÖ ile mücadelesi yoktur. FETÖ'yü bir sopa olarak kullanarak toplumun tüm muhalif kesimlerine karşı bir tasfiye girişimi vardır." ifadesini kullanan Baş, "Türkiye'de tarikatların, cemaatlerin, dinin siyasal alandaki egemenliğinin yerini laiklik almadığı sürece bu tehlikeler yaşanmaya devam edecek. Fetullah Gülen örneğinde deneyimledik ki özellikle emperyalist kuvvetlerin, büyük sermayenin en kolay kullanabildiği siyasal aygıtların başında tarikatlar ve cemaatler gelmektedir." diye konuştu.