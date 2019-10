TİP Genel Başkanı Erkan Baş:

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, "İktidar, açıkladığı her ekonomik paketle ülkenin bataklığa doğru gittiğini kabul etmiş oluyor." dedi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni yasama yılının başlamasına ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Saray'ın Meclis üzerinde oluşturduğu tahakküm ile AKP ve MHP'nin saray merkezli ittifakını düşündüğümüzde çok umutlu bir başlangıç yapamıyoruz" diyen Baş, Meclisin, halkın gerçek sorunlarının ve gerçek önerilerinin konuşulması halinde umutla çalışılan bir yer olabileceğini belirtti.

Erkan Baş, "Ancak Meclis, sarayın bir argümanı olduğunda pek bir anlam ifade etmiyor. Biz, her şeye rağmen AKP ve MHP'ye karşı kararlı mücadalemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Baş, parlamentoda her şartta yoksulların, gençlerin, kadınların ve yok sayılanların sesi olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Hükümetin açıkladığı ekonomi paketlerini eleştiren Baş, "İktidar, açıkladığı her ekonomik paketle ülkenin bir bataklığa doğru gittiğini kabul etmiş bulunuyor. Her yıl yeni program açıklıyorlar. Açıklanan her paketle bizim de halkımızın da aklı karışıyor." değerlendirmesinde bulundu.