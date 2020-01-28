TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "Kötü binalar, denetimsizlik, rüşvet gibi unsurlar depremi felakete dönüştürüyor. Deprem vergileri, bütçe açığını kapatmak için kullanılıyor." dedi.

Baş Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Elazığ depreminde yaşamını yitiren vatandaşları saygıyla andığını belirterek, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Her yaşanan depremden sonra konunun unutulduğunu ifade eden Baş, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olması nedeniyle ciddiyetle ele alınması gerektiğini vurguladı.

İktidarın, halka, siyaset yapmaması için baskı uyguladığını öne süren Baş, "AKP Genel Başkanı kurtarıcı gibi görünsün diye enkaz altında depremzedeler bekletiliyor. Bu tam bir aymazlıktır. Yaptıkları tek şey Diyanet İşleri Başkanı'nı bölgeye göndermektir." diye konuştu.

Depremin doğal bir olay olduğunu ancak ağır ya da hafif atlatılmasının tamamen siyasetle ilgisi bulunduğunu belirten Baş, "Kötü binalar, denetimsizlik, rüşvet gibi unsurlar depremi felakete dönüştürüyor. Deprem vergileri, bütçe açığını kapatmak için kullanılıyor. Afet toplanma alanlarının yerine AVM'ler inşa ediliyor. Mevcut binalarımızın yüzde 67'si ruhsatsız, yüzde 60'ı 20 yaşından büyük. Kentsel dönüşüm çalışmaları ise rantsal dönüşe evrilmiş durumda. Palyatif çözümler yerine daha bütünlüklü bir yaklaşım ortaya koymak gerekir." şeklinde konuştu.

