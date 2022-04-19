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TİP Genel Başkanı Erkan Baş kimdir? Erkan Baş nereli ve kaç yaşında?

19.04.2022 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, tv100'de yayımlanan 'Az Önce Konuştum' programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. Seçim stratejilerine ilişkin konuşan parti lideri merak konusu oldu. Programın ardından vatandaşlar TİP Genel Başkanı Erkan Baş kimdir? Erkan Baş nereli ve kaç yaşında? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. İşte detaylar...

TİP Genel Başkanı Erkan Baş kimdir? Erkan Baş nereli ve kaç yaşında?

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, 'Az Önce Konuştum' programına konuk oldu. Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı, ülkenin en genç partisi olduklarını vurgulayarak alışılmış siyaset kalıplarının dışında bir davranış biçimleri olduğunu söyledi. Peki TİP Genel Başkanı Erkan Baş kimdir? Erkan Baş nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde.

TİP GENEL BAŞKANI ERKAN BAŞ KİMDİR?

Erkan Baş, 14 Temmuz 1979 tarihinde Berlin'de dünyaya geldi.

2009 yılında Türkiye Komünist Partisi genel başkanlığını yapan Erkan Baş , 2018 Türkiye genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi'nden milletvekili seçilmesi sonrası Türkiye İşçi Partisi'ne geçti.

ERKAN BAŞ NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

42 yaşındaki Erkan Baş, Yugoslavya göçmeni Boşnak bir aileden gelmektedir.

Erkan Baş 11 Ekim 2018 tarihinde geçtiği Türkiye İşçi Partisi'nin Genel Başkanıdır.

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