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TİP Hatay Milletekili Barış Atay Mengüllüoğlu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.10.2019 16:17 | Son Güncelleme

"AKP, uzun süredir hem Ortadoğu'da hem de ülke içerisinde ısrarlı bir savaş politikası yürütmektedir. İktidarlarını sürdürmek için gözlerini kırpmadan başka bir ülkenin topraklarına girdiler"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu, "AKP, uzun süredir hem Ortadoğu'da hem de ülke içerisinde ısrarlı bir savaş politikası yürütmektedir. İktidarlarını sürdürmek için gözlerini kırpmadan başka bir ülkenin topraklarına girdiler." dedi.

Mengüllüoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şili ve Lübnan başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde kapitalizmle mücadele eden yoksul ve emekçileri selamlayarak konuşmasına başlayan Mengüllüoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na değindi.

Suriye'nin kuzeyine yapılan operasyonu "Savaş" olarak gördüklerini belirten Mengüllüoğlu, "AKP uzun süredir hem Ortadoğu'da hem de ülke içerisinde ısrarlı bir savaş politikası yürütmektedir. İktidarlarını sürdürmek için gözlerini kırpmadan başka bir ülkenin topraklarına girdiler. 2011 yılında devirmeye çalıştıkları 'Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyduklarını' söyleyerek bu savaşı başlattılar. Ama 'dünyayı fethedeceğiz' deyip, ABD'nin bir sözü ile yerlerine oturmaları çok da uzun sürmedi." diye konuştu.

HDP eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın göz altına alındığını anımsatan Mengüllüoğlu, "dışarıda Suriye savaşını sürdüren AKP'nin, içeride HDP'ye ısrarlı bir şekilde saldırdığını" öne sürdü.

- "Yargı paketi ile göz boyamaya çalışıyorlar"

"İktidarın, 'yargı reformu' diyerek göz boyamaya çalıştığını" iddia eden Mengüllüoğlu, "Yargının bağımsızlığını güvenceye almayan hiçbir paket halkın çıkarına ve demokrasiye uygun olamaz. Bir yandan yargı reformu ile göz boyatılırken diğer taraftan mahkemelerdeki adaletsizlik devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Meclis'e sevkedilmesi beklenen ikinci yargı paketine ilişkin de Mengüllüoğlu, "Pakette çok tehlikeli bir durum var. Ceza indirimi getirmesi beklenen ikinci yargı paketinde çocukların istismarcılarıyla belli şartlarda evlenmesi durumunda, cezanın erteleneceğine yönelik hüküm bulunuyor. Yani çocukları tecavüzcüsü ile evlendirmeye yönelik bir yasa tasarısı getiriyorlar." ifadesini kullandı.

Mengüllüoğlu, Grup Yorum üyelerinin 159 gündür açlık grevinde olduğunu ve seslerinin duyulmadığını da iddia etti.

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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüll

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