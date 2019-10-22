TİP Hatay Milletekili Barış Atay Mengüllüoğlu:

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu, "AKP, uzun süredir hem Ortadoğu'da hem de ülke içerisinde ısrarlı bir savaş politikası yürütmektedir. İktidarlarını sürdürmek için gözlerini kırpmadan başka bir ülkenin topraklarına girdiler." dedi.

Mengüllüoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şili ve Lübnan başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde kapitalizmle mücadele eden yoksul ve emekçileri selamlayarak konuşmasına başlayan Mengüllüoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na değindi.

Suriye'nin kuzeyine yapılan operasyonu "Savaş" olarak gördüklerini belirten Mengüllüoğlu, "AKP uzun süredir hem Ortadoğu'da hem de ülke içerisinde ısrarlı bir savaş politikası yürütmektedir. İktidarlarını sürdürmek için gözlerini kırpmadan başka bir ülkenin topraklarına girdiler. 2011 yılında devirmeye çalıştıkları 'Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyduklarını' söyleyerek bu savaşı başlattılar. Ama 'dünyayı fethedeceğiz' deyip, ABD'nin bir sözü ile yerlerine oturmaları çok da uzun sürmedi." diye konuştu.