TİP Hatay Milletekili Mengüllüoğlu:

Her belediyenin, her kurumun elinden geldiği an ilk gözen çıkardığı alanın sanat olduğunu savunan Mengüllüoğlu, "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. 'Her yerde sanatçıları koruyoruz, kollayacağız' diyeceksiniz, Antalya Film Festivali'ne 'Altın Portakal' ismini verip 'Özüne dönüş' diyeceksiniz, daha üzerinden bir ay geçmeden tiyatrocuları işsiz bırakacaksınız, belediye toplantısında bütçe değerleri üzerinden manipülasyon yapacaksınız. Bundan derhal dönülmesini tavsiye ediyorum Sayın Muhittin Böcek'e." dedi.