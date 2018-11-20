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TİP İstanbul Milletvekili Erkan Baş:

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.11.2018 16:31 | Son Güncelleme

"(AİHM'in Selahattin Demirtaş kararı) AİHM kararıyla da tescillenen bu hukuksuzluğa derhal son verilmeli"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı, İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Selahattin Demirtaş kararıyla ilgili, "AİHM kararıyla da tescillenen bu hukuksuzluğa derhal son verilmeli." dedi.

Baş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, bugün Dünya Çocuk Hakları Günü olduğu anımsattı.

Kız çocuklarının okuldan alındığını, 10 yılda en az 62 çocuğun iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğini, çocuklara yönelik cinsel istismarın arttığını savunan Baş, "Türkiye, çocuklarını koruyamaz hale gelmiştir. Çocuktan anne olmaz, çocuktan işçi olmaz." diye konuştu.

Gezi olaylarının yeniden gündeme getirilmesiyle çok boyutlu bir planın ortaya konulduğunu öne süren Baş, "2016 yılında bir muhbir, aralarında benim de bulunduğum bir grup sosyalisti ihbar etmiş. Gezi direnişine yönelik süren bu kampanya, FETÖ'den bildiğimiz yöntemlerle yapılıyor. Daha da vahimi onların hazırladığı dosyalarla sürdürülüyor. İhbarın tarihi önemlidir. 15 Temmuz darbe girişiminden yaklaşık 3-4 ay önce oraya gidiyor ve cemaatçi polislerin aldığı bir ifade söz konusu." dedi.

Baş, sürece ilişkin soruşturmayı başlatan savcının da FETÖ'den aranan bir firari olduğunu belirterek, "İktidarın, FETÖ komplolarına sarılmasına, savcıların, bir meczubun iddialarının peşine takılmasına gerek yoktur. Bizler 'kandırıldık' diyen bir anlayışın parçası olmadık. Gezi direnişi dahil, parçası olduğumuz binlerce eylemi tereddütsüz bir biçimde sahipleniyoruz." diye konuştu.

Osman Kavala ile hiçbir bağlantısının olmadığını söyleyen Baş, "Osman Kavala ile tanışmış da olabilirdim. Bu ne onları ne de beni değiştirirdi." ifadesini kullandı.

Baş, AİHM'in Selahattin Demirtaş kararıyla ilgili de "Haksız ve hukuksuz uygulama sonucu cezaevinde tutulan sevgili Selahattin Demirtaş'ı yürekten selamlıyorum. AİHM kararıyla da tescillenen bu hukuksuzluğa derhal son verilmeli." değerlendirmesini yaptı.

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