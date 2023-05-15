TİP Milletvekili isimleri ve sayısı hakkında araştırmalar hız kazandı. Türkiye genelinde 64 milyondan fazla seçmen Cumhurbaşkanlığı ve Milletveklliği seçimleri için sandık başına gitti. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarına göre Meclis'te yer alacak isimlerin kimler olduğu da merak ediliyor. Peki, TİP kaç Milletvekili çıkardı? Seçilen TİP Milletvekilleri kimler, isimleri ne? İşte tüm detaylar..

TİP KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

Yüksek Seçim Kurulu’nun kesim seçim sonuçlarını açıklamasının ardından partilerin illerden çıkaracağı milletvekilleri de resmi olarak açıklanacak. Dolayısıyla TİP milletvekili sayısı kesim seçim sonuçlarının duyurulmasının ardından netleşecek.

Ancak kesin olmayan seçim sonuçlarına göre; Seçime kendi listeleriyle giren Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay, İstanbul 1., 2. ve 3. Bölge’den birer milletvekili çıkardı. Genel Başkan Erkan Baş da Meclis’e girdi.

TİP’in Muğla’dan aday gösterdiği oyuncu Mehmet Aslantuğ ile İzmir’den aday gösterdiği İrfan Değirmenci gece yarısı sonuçlarına göre TBMM’ye giremedi.

İLLERİN MİLLETVEKİLİ SAYILARI NELER?

YSK’nın yayınladığı bilgilere göre illerin TBMM’ye göndereceği vekil sayıları şöyle; Adana 15, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 6, Ağrı 4, Amasya 3, Antalya 17, Artvin 2, Aydın 8, Balıkesir 9, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 20, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 7, Diyarbakır 12, Edirne 4, Elazığ 5, Erzincan 2, Erzurum 6, Eskişehir 6, Gaziantep 14, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3, Hatay 11, Isparta 4, Mersin 13, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 10, Kırklareli 3, Kırşehir 2, Konya 15, Kütahya 5, Malatya 6, Manisa 10, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 7, Muş 3, Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 6, Rize 3, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 8, Tokat 5, Trabzon 6, Şanlıurfa 14, Uşak 3, Van 8, Yozgat 4, Zonguldak 5, Aksaray 4, Karaman 3, Kırıkkale 3, Batman 5, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2, Iğdır 2, Yalova 3, Karabük 3, Kilis 2, Osmaniye 4 ve Düzce 3."

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