TİP Milletvekili Barış Atay'a saldırı

Atay'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile sosyal medya üzerinden yaşadığı tartışmanın ardından Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay, İstanbul Kadıköy'de bir grubun saldırısına uğradı. Haber portalı T24'ün haberine göre, TSİ 01.30 sıralarında arkadaşlarıyla birlikte gittiği bir mekândan çıkan Barış Atay'a beş kişilik bir grup "vatan haini" diyerek saldırdı. Haberde, Atay'ın Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne götürüldüğü, travma ve kaburgalarında kırık şüphesiyle tedavi altına alındığı belirtildi. Saldırganların ise olayın ardından kaçtığı kaydedildi. TİP tarafından yapılan açıklamada, "Gün içinde Süleyman Soylu tarafından hedef gösterilen Genel Başkan Yardımcımız Barış Atay, bu gece 'kimliği belirsiz' bir grubun saldırısına uğramıştır" denildi. Açıklamada, Barış Atay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Atay ile Soylu arasındaki karşılıklı suçlamalar Batman'da 18 yaşındaki İpek Er'in intiharı sonrasında "nitelikli cinsel saldırı" suçlamasıyla tutuklanan, ancak daha sonra cezaevinden tahliye edilen Uzman Çavuş Musa Orhan'ın arkadaşlarıyla mesajlarının ortaya çıkması sonrasında Milletvekili Atay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik suçlamalarda bulundu.

Barış Atay, Twitter hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda, Süleyman Soylu'ya yönelik olarak "Sen bir seri tecavüzcüyü korudun, kolladın" ifadesini kullandı. Atay sözlerini "Hayatın boyunca her fırsatta yüzüne vurulması, asla unutmaman için uğraşacağız" şeklinde sürdürdü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bunun üzerine TİP'li Atay'a Twitter üzerinden verdiği yanıtta "Tecavüzcü PKK yöneticilerinin talimatıyla HDP'den milletvekili olan PKK ve DHKP-C artığı; benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da senden tam tecavüzcü olur" ifadelerini kullanarak cinsel saldırı suçlamasıyla hakkında fezleke hazırlanan ve HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'i hatırlatan Soylu, "Tuma'nın kollayıcısı, dikkat yakalanma" demişti. Sosyal medyada tepki İçişleri Bakanı Soylu'nun suçlamalarının ardından Barış Atay'ın saldırıya uğraması üzerine sosyal medyada tepkilere neden oldu. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Mafya mı devlet mi, şu hale bak..!!?? İçişleri Bakanı hedef gösteriyor ve milletvekili saldırıya uğruyor" ifadelerini kullandı.