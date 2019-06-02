Tıp öğrencileri için yeni doğan simülasyon laboratuvarı

İZMİR (AA) - Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi'nde hayata geçirilen Neonatal Simülasyon Laboratuvarı ile öğrenciler yeni doğan bebeklerde oluşabilecek komplikasyonlara karşı deneyim kazanacak.

EÜ'den yapılan açıklamaya göre, Neonatal Simülasyon Laboratuvarı EÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında açıldı. Birçok özel maket ve gelişmiş neonatal simülatörün bulunduğu laboratuvarla tıp fakültesi öğrencileri, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık öğrencileri, neonatoloji yan dal uzmanlık öğrencileri ve uzmanları yeni doğan bebeklerde yaşanabilecek komplikasyonlara yönelik tecrübe kazanacak.

Neonatal simülatör, geliştirilen matematiksel yazılımla yeni doğan bebekte çeşitli tıbbi senaryolarda uygulanan tedavilerle kan basıncı, bağırsak hareketleri, kalp ritmi gibi birçok yaşamsal faaliyet ile yanıtın gözlemlenebilmesini sağlayacak.

Laboratuvarın açılışını yapan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Neontoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Altun Köroğlu'ndan bilgi aldı.