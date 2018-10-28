Tıp öğrencilerinden örnek davranış

İSTANBUL, (DHA) - İSTİNYE Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri '1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında İstanbul'da bulunan bir AVM'de vatandaşları bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak için stant açtı.

İstinye Üniversitesi Tıp Öğrencileri Birliği, meme kanserinde farkındalık oluşturmak için Bahçelievler MetroPort AVM'de bir etkinlik düzenledi. AVM'de stant açan öğrenciler stanta gelen ziyaretçilere kanserden korunmaları için yapmaları gerekenleri anlatarak dağıttıkları broşürlerle bilgi verdi. AVM'nin içinde dolaşarak vatandaşlara ulaşan öğrenciler erken tanıya dikkat çekerek özellikle 40 yaşından sonra kadınların düzenli olarak mamografi çektirmeleri gerektiğinin altını çizdi. Öğrenciler ayrıca ziyaretçilere stanta bulunan cansız manken üzerinden de evde nasıl meme kontrolü yapılacağını gösterdi.

"NE KADAR ÇOK İNSANA ULAŞIRSAK O KADAR İYİ"

Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Hilal Gözetlik, "Farkındalık oluşturmak için bu etkinliği düzenliyoruz. İnsanları muayeneye teşvik etmek, mamografilerini düzenli çektirmelerini sağlamak için bugün buradayız. Ne kadar çok insana ulaşırsak bizim için o kadar iyi. Yaş gruplarına ve risklere dikkat çekeceğiz. Ziyaretçilere meme kanserinin belirtilerini anlatacağız. Maket üzerinden meme kanserinin nasıl yapıldığını göstereceğiz. Böylece evde kendi kendilerine bu muayeneyi yapmayı öğrenecekler. Doktora hangi sıklıkla gitmeleri gerektiklerini de söyleyeceğiz" dedi.