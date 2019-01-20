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Tıp öğrencisi kardeşini kalbinden bıçaklayıp öldürdü, annesini yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.01.2019 14:27 | Son Güncelleme

TOKAT'ta üniversite öğrencisi Hasan Atılır (22), tartıştığı annesi Fatma Atılır'ı (45) boğazından bıçakladı.

Tıp öğrencisi kardeşini kalbinden bıçaklayıp öldürdü, annesini yaraladı

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta üniversite öğrencisi Hasan Atılır (22), tartıştığı annesi Fatma Atılır'ı (45) boğazından bıçakladı. Fatma Atılır yaralanırken, Hasan Atılır sesler üzerine koşarak gelen tıp fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi kardeşi Sefa Atılır'ı (20) kalbinden bıçaklayarak öldürdü.
Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Devegörmez Mahallesi Fevzi Çakmak Paşa Caddesi Sefa Apartmanı'nın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. Fatma- Yalçın Atılır çiftinin 4 çocuğundan, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Hasan Atılır, mutfakta temizlik yapan annesiyle bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında sinirlenen Hasan Atılır, eline geçirdiği bıçağı annesinin boğazına dayadı. Çıkan arbede sırasında Fatma Atılır boğazından yaralandı.
Evde diğer odada ders çalışan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Sefa Atılır, annesinin çığlıklarını duyunca, mutfağa koştu. Bu sırada Hasan Atılır, kendisine tepki gösteren kardeşine de bıçakla saldırdı. Sefa Atılır da kanlar içinde yerde kalırken, sesleri duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Fatma ile oğlu Sefa Atılır, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbine aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Sefa Atılır, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne Fatma Atılır ise tedavisinin ardından taburcu edildi.
Olaydan sonra evden kaçan Hasan Atılır, polis ekiplerinin takibi sonucu yakındaki bir sokakta yakalandı. Gözaltına alınan Hasan Atılır, Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı.
GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI
Hasan Atılır'ın sorgusu sürerken, Tokat Devlet Hastanesindeki otopsi işlemleri tamamlanan Sefa Atılır'ın cenazesi bugün sabah saatlerinde ailesine teslim edildi. Öğle namazı sonrası Behzat Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Sefa Atılır'ın cenazesi, Şeyhi Şirvani Mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Tıp öğrencisi kardeşini kalbinden bıçaklayıp öldürdü, annesini yaraladıTıp öğrencisi kardeşini kalbinden bıçaklayıp öldürdü, annesini yaraladıTıp öğrencisi kardeşini kalbinden bıçaklayıp öldürdü, annesini yaraladıTıp öğrencisi kardeşini kalbinden bıçaklayıp öldürdü, annesini yaraladı

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