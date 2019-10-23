HABER

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 09:00 | Son Güncelleme

AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Oğuz Ege Y.

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Oğuz Ege Y. (21), öğrenci evinde mutfakta gazı açıp, başına poşet geçirerek yaşamına son verdi.
Olay, saat dün 20.00 sıralarında Efeler ilçesinde meydana geldi. Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Oğuz Ege Y.'nin oturduğu daireden gaz kokusu geldiğini fark eden komşuları durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yoğun gaz kokusu nedeniyle güvenlik önlemi olarak apartmanı boşalttı. Patlama ihtimaline karşı olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemlerinin ardından içeri giren sağlık ekipleri, üniversiteli gencin başına poşet geçirilmiş haldeki cansız bedeni ile karşılaştı. İntihar ettiği belirlenen gencin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

PARTNER 26 bin lira ile başladı,şimdi altın kaplama yat sahibi bir iş kadını! 26 bin lira ile başladı,şimdi altın kaplama yat sahibi bir iş kadını!
Kaza sonrası kadın sürücü, otomobile levyeyle sadırdı iddiasıKaza sonrası kadın sürücü, otomobile levyeyle sadırdı iddiası
İzmir’de 496 adet tarihi eser ele geçirildiİzmir’de 496 adet tarihi eser ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş Türkiye açıklaması! YPG'ye açık açık sırt döndüler!

ABD'den flaş Türkiye açıklaması! YPG'ye açık açık sırt döndüler!

G.Saray Avrupa'da yine kayıp! Tur şansını zora soktu

G.Saray Avrupa'da yine kayıp! Tur şansını zora soktu

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

MSB'den 6 maddelik kritik Suriye açıklaması!

MSB'den 6 maddelik kritik Suriye açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin verdiği sözler tam manasıyla yerine getirilmiş değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin verdiği sözler tam manasıyla yerine getirilmiş değil

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

Kocaeli'de kayınpeder dehşeti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Oğlunun bıçakladığı baba, 'sonuçta evlattır' dedi, şikayetçi olmadı

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Ankara'da korkunç olay! Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Son dakika! Emine Bulut davasında yeni gelişme

Emine Bulut davasında yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.