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Tıp profesörlerinden profesyonellere taş çıkartan sergi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 15:37 | Son Güncelleme

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof.

Tıp profesörlerinden profesyonellere taş çıkartan sergi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Recep Büyükalpelli ve Prof. Dr. Ömer İyigün tarafından hazırlanan resim sergisi, Tıp Fakültesi Dekanlığı Fuaye Alanında açıldı. İki akademisyenin karakalem çalışmalarından oluşan sergi, adeta profesyonel ressamlara taş çıkardı.
Büyükalpelli’nin “Duyguların Anatomisi”, İyigün’ün “Dinlenirken” şeklinde isimlendirdiği iki kısımlık serginin açılış töreni, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Eker, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Levent Güngör, akademisyenler ve personellerin katılımıyla gerçekleştirildi. 60’a yakın eserin sanatseverlerin beğenisine sunulduğu sergide; ilginç yüzlerden sanat dünyasının ünlü yüzlerine, Yeşilçam’ın sevilen isimlerine kadar pek çok kişi karakalem tekniğiyle resmedildi.

“Kutlamalara katkı sağladılar”
Açılış töreninde konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, “Ülkemizde modern anlamda tıp eğitiminin başladığı 14 Mart 1919 tarihinin 100. yılını kutluyoruz. Hocalarımız da böyle bir güzel sergiyle, bu kutlamalara katkı sağladılar. Kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Son derece profesyonel resimler”
Tıp Fakültesi için önemli bir haftadan geçildiğini belirten Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Eker de, “Tıp Fakültesi Dekanlığımızın böyle sanatsal bir etkinliği kendileri için önemli bir hafta içerisine almasından mutluluk duyduk. Resim sanatının en zor çizimlerinde biri portre çizimleridir. Çünkü portrede duyguları da yansıtmanız gerekir. Her iki hocamız da son derece profesyonel şekilde resimler ortaya çıkarmışlar. Kendilerini tebrik ediyorum” dedi.

“Duyguların yüze yansımasını konu aldım”
Yine açılışta söz alan Prof. Dr. Recep Büyükalpelli, “İletişimsizlik, günümüz toplumlarının en önemli sorunları arasında yer almaktadır. Birbirimizi hiç anlamıyor veya yanlış anlıyoruz. Daha da önemlisi dinliyor görünüp karşımızdakini hiç dinlemiyoruz. Oysa konuşmadan bile karşımızdakinin yüzüne samimi olarak baktığımızda iç dünyasının yüz anatomisine verdiği şekli görebiliriz. Buna dikkat çekmek için çalışmalarımda duyguların yüze yansımasını konu aldım” ifadelerini kullandı.

“Dinlenmenin yollarından biri sanatla uğraşmaktır”
Prof. Dr. Ömer İyigün ise, “Biz beyin cerrahları, işimizi yaptığımız zamanlarda oldukça yoruluruz ve kendimize dinlenmenin yollarını ararız. Bunlardan biri de sanat ile uğraşmaktır. Ben de müzik ve resim üzerine yoğunlaştım. Bu nedenle de sergimin adını ‘Dinlenirken’ koydum” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardında kurdele kesilerek serginin açılışı gerçekleştirdi. Daha sonra iki akademisyen, resimlerinin hikayesini Dağdemir, Eker, Güngör ve katılımcılara anlattı.

Tıp profesörlerinden profesyonellere taş çıkartan sergi

Tıp profesörlerinden profesyonellere taş çıkartan sergi

Tıp profesörlerinden profesyonellere taş çıkartan sergi

Tıp profesörlerinden profesyonellere taş çıkartan sergi

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