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  4. Tıp profesörü Ankara’da pompalıyla dehşet saçtı

Tıp profesörü Ankara’da pompalıyla dehşet saçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 14:44 | Son Güncelleme

Ankara’da yaşadığı evinin balkonundan etrafa rastgele ateş açan Prof.

Ankara’da yaşadığı evinin balkonundan etrafa rastgele ateş açan Prof. Dr. Semih Aydıntuğ, 7 saat boyunca sokağında bulunan komşularına korku dolu anlar yaşattı.
Olay, 3 Eylül 2020 tarihinde Çankaya ilçesine bağlı John F. Kennedy Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, saat 22.30 sıralarında emniyet güçlerine bir kişinin evinin balkonundan rastgele ateş açtığına dair ihbar geldi. İhbarı değerlendirerek olay yerine gelen polis ekipleri, balkondan ateş açan Prof. Dr. Semih Aydıntuğ’u ikna etmeye çalıştı. Polis ekiplerinin çabalarına rağmen ikna olmayan Aydıntuğ, polis ekiplerine ait içerisinde görevli bulunmayan araçlara rastgele ateş etmeye başladı. Polis ekipleri etrafta geniş güvenlik tedbirleri alırken, apartmandaki dairler boşaltıldı. Bunun üzerine olay yerine Özel Harekat ekipleri sevk edildi.

“7 saatlik müzakare sonucunda ikna edildi”
Polis ekiplerinin 7 saatlik çalışması sonrasında sabah 05.50 civarında ikna edilen Aydıntuğ’un, alkollü olduğu öğrenildi. Olay sonrasında Aydıntuğ’un evinde yapılan aramalarda, 3 adet pompalı tüfek, bir tabanca, 229 tane av tüfeği fişeği ve tabanca mermisi ele geçirildi.

“Böyle bir olay ancak filmlerde olur”
Sokak sakinlerinden Ayşe Karataşoğlu, olayın yaşandığı esnada evlerinde korktuklarından bahsederek, “Felaket, akşam saatleri saat 21.00 gibi resmen taradı. Evimizde korkuyorduk, acaba, ‘yan tarafta mı?’ diye düşündük. Biz pencereden bakıyorduk. Olay 7 saat sürmüş” ifadelerini kullandı.

“Sabaha kadar uyumadık”
Sabaha kadar hiç uyumadıklarını dile getiren Karataşoğlu, “Biz hiç uyumadık sabaha kadar, halen çok korkuyoruz. Polis arabaları yoğunluktaydı. Sürekli ateş ediyordu. Ancak filmlerde olur böyle bir olay“ şeklinde konuştu.

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