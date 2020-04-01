Tıp profesörü Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs tedavisi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybetti. Taşçıoğlu, Türkiye’de virüs nedeniyle ölen ilk doktor.Türkiye’nin önde gelen dahiliye uzmanlarından İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Taşçıoğlu’nun ölüm haberini oğlu Onur Taşçıoğlu Twitter hesabından duyurdu. Taşçığolu bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Cemil Taşçıoğlu Türkiye’de koronavirüs nedeniyle öldüğü bilinen ilk doktor.

Taşçıoğlu’nun ölümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Türk Tabipler Birliği (TTB), “Covid-19 salgınında sağlık hizmeti sunan hekimler ne yazık ki ilk kayıplarını verdiler. Sağlık çalışanlarını koruyacak tedbirlerde aksama olmamasını bir kez daha hatırlatır, değerli hocamızın ailesine başsağlığı dileriz” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Prof. Taşçıoğlu’nun ölümüyle ilgili olarak "Sayın hocam için Allah'tan rahmet diliyorum, büyük bir acı. Çok iyi bir insandı ve görevinin başında son güne kadar hizmet ederek hayata veda etti" ifadelerini kullandı.