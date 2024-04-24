TİP'ten 'Ermeni soykırımı iddiaları' hakkında tepki çeken paylaşım! "Size oy verdiğime pişman ettiniz"

Türkiye İşçi Parti (TİP), 24 Nisan Ermeni soykırımı yalanının yıl dönümünde Ermeni soykırımı yalanına destek verdi. TİP'in sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada "109 yıl önce kadim Ermeni halkının katliamlarla, sürgünlerle bu topraklardan sökülüp atılması tarihimizin tanık olduğu en büyük acılardan biridir. Medz Yeğern’le, bu Büyük Felaket’le yüzleşmek hem yitirdiklerimize hem de geleceğimize karşı sorumluluğumuzdur. Halkların kardeşliğinde ve barışta inat ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

SOYKIRIM İDDİALARINA TEPKİ YAĞDI

TİP, Ermeni soykırımı iddialarını konu alan paylaşımına sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi. İşte o paylaşıma gelen yorumlardan bazıları!







