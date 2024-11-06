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Tıpatıp Show grubuyla tanınmıştı! Cengizhan Sabuncu son yolculuğuna uğurlanıyor! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.11.2024 13:08
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2000'li yılların başında ünlü isimleri taklit ederek şöhreti yakalayan, uzun zamandır da Sibel Can'ın menajerliğini yapan Cengizhan Sabuncu, karaciğer kanseri nedeniyle hayata veda etti. Sabuncu bugün düzenlenen törenle son yolcuğuna uğurlandı. Sibel Can yakın dostu ve menajerinin cenazesinde gözyaşlarına boğuldu.

Tıpatıp Show grubuyla tanınmıştı! Cengizhan Sabuncu son yolculuğuna uğurlanıyor! Sibel Can gözyaşlarına boğuldu

Cengizhan Sabuncu, Metin Binsel, Sedat Temiztürk ve Ömer Yılmaz’ın yer aldığı ‘Tıpatıp Show’ grubu 2000'li yıllara damgasını vurmuştu. Ünlü isimlerin takitlerini yaparak yıldızı parlayan Cengizhan Sabuncu 12 yıldır ünlü şarkıcı Sibel Can'ın menajerliğini yapıyordu.

SİBELCAN

Kısa bir süre önce rahatsızlanan ve özel bir hastaneye yatan Cengizhan Sabuncu karaciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Sanat dünyasından ünlü isimler Sabuncu'nun vefatı ile yasa boğuldu.

CENAZE 4

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

55 yaşında hayata gözlerini yuman Cengizhan Sabuncu bugün düzenlenen törenle son yolcuğuna uğurlandı. Sabuncu'nun cenazesine kızı Melisa ile Sibel Can gözyaşlarına boğuldu.

CENAZE 2

Ünlü şarkıcı Cenk Eren'de yakın arkadaşı Cengizhan Sabuncu'ya son görevi için cenaze törenine geldi.

CENK EREN

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Anahtar Kelimeler:
Sibel Can Cenk Eren
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